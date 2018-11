Au terme d’une année marquée par de brillants résultats sur la scène internationale, les titres de Sportif, Sportive, Espoir, Équipe, Coach et Paralympique de l’Année 2018 seront attribués le samedi 22 décembre, lors du Gala du Sport, à Bruxelles.

Les journalistes sportifs professionnels et les anciens lauréats peuvent voter jusqu’au 5 décembre. Dès le lendemain, les noms des trois premiers dans chacune des catégories seront dévoilés. David Goffin (Sportif), Nafi Thiam (Sportive), Lotte Kopecky (Espoir), le Team Coupe Davis (Équipe), Roger Lespagnard (Coach) et Peter Genyn (Paralympique) attendent leurs successeurs et la liste de tous les nominés a été dévoilée ce lundi.

Sportif de l’Année (33) :

Bashir Abdi (athlétisme), Bart Aernouts (triathlon), Tiesj Benoot (cyclisme), Jonathan Borlée (athlétisme), Kevin Borlée (athlétisme), Niels Bruynseels (équitation), Victor Campenaerts (cyclisme), Thibaut Courtois (football), Kevin De Bruyne (football), Thomas De Gendt (cyclisme), Kenny De Ketele (cyclisme), Sam Deroo (volley), Thomas Detry (golf), David Goffin (tennis), Eden Hazard (football), Yves Lampaert (cyclisme), Romelu Lukaku (football), Dries Mertens (football), Koen Naert (athlétisme), Thierry Neuville (automobilisme), Toma Nikiforov (judo), Francesco Patera (boxe), Jean Salumu (basket), Bart Swings (patinage, roller), Wout van Aert (cyclo-cross, cyclisme), Florent Van Aubel (hockey), Greg Van Avermaet (cyclisme), Arthur Van Doren (hockey), Frederik Van Lierde (triathlon), Marten Van Riel (triathlon), Jan Vertonghen (football), Tim Wellens (cyclisme), Axel Witsel (football).





Sportive de l’Année (22) : Kimberly Buys (natation), Sanne Cant (cyclo-cross), Hanne Claes (athlétisme), Nicky Degrendele (cyclisme), Oshin Derieuw (boxe), Nina Derwael (gymnastique), Jolien D’hoore (cyclisme), Kirsten Flipkens (tennis), Alix Gerniers (hockey), Nele Gilis (squash), Femke Hermans (boxe), Axelle Klinckaert (gymnastique), Emma Meesseman (basket), Elise Mertens (tennis), Githa Michiels (VTT), Delfine Persoon (boxe), Emma Plasschaert (voile), Sandrine Tas (roller), Nafi Thiam (athlétisme), Charline Van Snick (judo), Alison Van Uytvanck (tennis), Tessa Wullaert (football).





Espoir de l’Année (19) : Maité Beernaert (athlétisme), Shari Bossuyt (cyclisme), Matthias Casse (judo), Eliott Crestan (athlétisme), Arnaud Dely (duathlon), Landry Dimata (football), Remco Evenepoel (cyclisme), Eli Iserbyt (cyclocross), Bjorg Lambrecht (cyclisme), Martin Maes (VTT), Quentin Mahauden (karaté), Billie Massey (basket), Hanne Maudens (athlétisme), Artuur Peters (kayak), Lois Petit (judo), Jonathan Sacoor (athlétisme), Tristan Vandenbussche (aviron), Brent Van Moer (cyclisme), Victor Wegnez (hockey).





Équipe de l’Année (15) : Belgian Cats (basket), Belgian Hammers (triathlon), Belgian Tornados (athlétisme), Lize Broekx-Hermien Peters (kayak), Tim Brys-Niels Van Zandweghe (aviron), Kenny De Ketele-Robbe Ghys (cyclisme), Diables Rouges (football), Nele Gilis-Tine Gilis (squash), Halle-Gooik (futsal), Jumping (équitation), Thomas Pieters-Thomas Detry (golf), Quick-Step (cyclisme), Red Dragons (volley), Red Lions (hockey), Marte Snoeck-Bram Rötger (gym acrobatique).





Coach de l’Année (12) : Jacques Borlée (athlétisme), Frans Claes (aviron), Philippe Clement (football), Dario Gjergja (basket), Roberto Martinez (football), Philip Mestdagh (basket), Wim Fissette (tennis), Marjorie Heuls-Yves Kieffer (gymnastique), Vital Heynen (volley), Roger Lespagnard (athlétisme), Jelle Spruyt (patinage, roller), Tom Steels (cyclisme).