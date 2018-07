L'équipe belge de triathlon a terminé à la 4e place du relais mixte par équipes de la manche de World Triathlon Series (WTS), samedi soir à Edmonton, au Canada.

Dans cette discipline inscrite au programme des JO de Tokyo en 2020, le quatuor belge a conclu les 1.200 mètres de natation, les 26 kilomètres à vélo et les 4 kilomètres de course à pied en 1h19:48, n'étant devancé que par l'Australie, victorieuse devant les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande. Claire Michel (20:08), Marten Van Riel (19:05), Valérie Barthelemy (21:28) et Jelle Geens (19:07) composaient, dans l'ordre, l'équipe belge face aux 20 autres nations engagées. Chaque triathlète devait boucler 300m de natation, 6,6 km de vélo et 1 km à pied. Grâce à trois bons premiers relais, la Belgique luttait encore pour la victoire lors de la dernière transition, avec Jelle Geens qui s'élançait au milieu d'un groupe de tête.

Au final le dernier relayeur australien faisait parler sa point de vitesse pour s'imposer en 1h19:29. Les vice-champions du monde devançaient de deux secondes les Etats-Unis et de 10 secondes la Nouvelle-Zélande.

La Belgique terminait au pied du podium, à 19 secondes des vainqueurs, mais devant la France, championne du monde en titre, et la Grande-Bretagne, signant son meilleur résultat depuis la création du relais belge.