Pour la première fois depuis 2005 et un certain Roel Paulissen, la Belgique retrouve les sommets du VTT avec Sébastien Carabin comme nouveau n°1 dans le format VTT marathon. Pour rappel, cette discipline met l’accent sur les longues distances, au contraire du schéma olympique, qui est plutôt considéré comme une course de moyenne distance. Pour ses 28 ans, l’Andrimontois s’est offert, avec quelques jours de retard, un magnifique cadeau avec un nouveau statut de numéro un mondial du Marathon.

"C’est à la suite des comptages des points accordés par l’UCI après la course de Lessac dans le sud de la France que je suis devenu n°1 mondial", explique Sébastien. "Ils prennent huit compétitions en ligne de compte et je n’en n’avais que sept de reprise jusque-là. Mon résultat à Lessac, qui n’était pas extraordinaire, m’a permis de prendre les points pour dépasser le pilote suisse qui était devant moi."

Un énorme motif de satisfaction pour lui, mais aussi pour l’ensemble du staff du Team Merida Wallonie, qui s’investit corps et âme dans ce projet pour amener les jeunes VTT wallons le plus haut possible. Alors, lorsque l’un deux obtient le statut de n°1 mondial, il n’y a pas de raisons de cacher son plaisir.

"Bien sûr que je suis fier d’avoir atteint cette place", confie Sébastien. "Et je trouve là une récompense à tout le travail que j’effectue depuis des années. On part aux quatre coins du monde pour aller participer aux plus grandes courses et, ces derniers mois, j’ai accroché des places de choix dans ces courses et même quelques victoires. C’est évidemment l’accumulation de ces points qui fait de moi aujourd’hui le n°1 mondial."

Ceux qui côtoient Sébastien Carabin savent pertinemment bien que ce nouveau statut ne va pas changer notre homme, qui reste d’un naturel discret. Et lorsqu’il parle de son avenir à moyen et à plus long terme, il reste (trop) modeste.

(...)

