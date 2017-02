Il y a 15 ans, Vincent Debaty, en arrivant à La Rochelle puis en 2008 à Clermont, a montré la voie du professionnalisme à nombre de joueurs belges. Des talents en devenir qui furent repérés lors des championnats d’Europe U18, U20 ou encore via, Nicolas le Roux, coach de l’équipe nationale à VII, qui entretient d’excellentes relations avec les centres de formation français. Samedi dernier, dans le groupe qui défiait la Géorgie, près de la moitié évolue en France. Si Charles Reynaert ou Jean-Baptiste De Clercq font partie intégrante des Espoirs du Racing Métro et du Stade Français en Top 14 et poursuivent leur formation pour tenter d’accéder au firmament, d’autres, à l’instar de Jens Torfs ou Guillaume Piron, évoluent en ProD2 où ils figurent souvent, sur la feuille de match en championnat.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.