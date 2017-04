Fans de running et/ou de courses à obstacles, ce concours est pour vous ! DH.be vous propose en effet de tenter de remporter votre dossard pour la course Sand Race qui se tiendra à la sablière de Mont-Saint-Guibert le 18 juin !

Au programme, une course de 5 ou 10 kilomètres, beaucoup de sable, de boue, et surtout de fun, tout au long des vingt obstacles délirants proposés par les organisateurs, le tout dans la plus grande sablière de Belgique ! N'hésitez plus et venez affronter le désert !