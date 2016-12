La 7e édition de la Manneken-Pis Corrida s'est disputée au coeur de la capitale ce lundi.

Devenue un classique des fêtes de fin d’année, la Manneken-Pis Corrida, 7e du nom, s'est tenue le lundi 26 décembre. Une occasion unique d’arpenter les rues du cœur historique de la capitale sous les illuminations de Noël !









À 20h30 tapantes, 2.100 coureurs privilégiés se sont élancés depuis la Place d’Espagne - quoi de plus normal après tout pour débuter une corrida - sous l’œil attentif de l’ingénieux Don Quichotte et de son valet Sancho Panza, les célèbres personnages de Miguel de Cervantes, gardiens des lieux depuis 1989. Le but ? Effectuer une ou deux boucles (4 ou 8 km) d’un parcours qui leur ont permis de découvrir certains monuments et sites ayant marqué l’histoire de Bruxelles et de la Belgique !

Alors, c’est vrai, pour bon nombre d’entre nous, Noël, c’est avant tout une période de repos et de célébration, synonyme de chasse aux cadeaux, de réunions de famille autour d’un bon repas ou encore de soirées bien arrosées entre amis ou entre collègues. Avec la Manneken-Pis Corrida de Bruxelles, ce 26 décembre, le sport était plus que jamais l’occasion d’une véritable fête collective !