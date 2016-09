Le boom des courses à pied dans la capitale

Running

À l’instar du Brussels Canal Run qui cartonne, de nombreuses courses ont vu le jour ces dernières années à Bruxelles.

La seconde édition du Brussels Canal Run, une course a pied organisée le long du Canal qui se déroulera le samedi 22 octobre, devrait accueillir, sauf immense surprise, pas moins de 1.000 coureurs. Un chiffre multiplié par deux par rapport à l’année dernière et très impressionnant pour une course qui va seulement fêter son deuxième anniversaire. À l’image du succès fulgurant de cette nouvelle course, la course à pied devient un véritable phénomène dans la capitale.

Les 10,30 km de Schaerbeek le 10 septembre dernier et les 12 km d’Anderlecht le vendredi 17 juin en étaient chacune à leur première édition, tandis que le jogging de Jette s’est seulement tenu début du mois pour la deuxième fois de son existence. Autant de nouvelles courses pédestres qui viennent de voir le jour et qui ont également rencontré un succès important. "Il y a eu 1.200 personnes qui ont fini la course à Schaerbeek et un petit millier du côté d’Anderlecht. C’est énorme ! Ce sont des chiffres très impressionnants pour des courses qui en sont à leur première édition !", souligne Jean-Paul Bruwier, le président de l’ASBL Sport&Santé qui a organisé la course.

Du côté des organisateurs du Brussels Canal Run, on explique avoir doublé cette année le nombre de participants après avoir constaté l’engouement qui était suscité. "Cela nous a fait mal au cœur. Cette année, l’organisation nous permet d’augmenter le nombre de coureurs. Les trois mêmes distances sont toujours possibles : 4, 8 et 12km", explique Jef, un passionné de course à pied qui organise l’événement avec Alphonse.

Avec leur course, les deux Bruxellois veulent notamment essayer de redorer l’image des quartiers Heyvaert et Clémenceau, des zones pauvres et souffrant souvent d’une mauvaise réputation. Un objectif que poursuivent également Anderlecht et Schaerbeek en créant leurs propres courses.

Du côté d’Uccle , les célèbres 10 km, qui fêteront cette année leurs 10 ans, remportent toujours un franc succès, explique l’échevine des Sports Carine Gol-Lescot. "Les gens courent de plus en plus. C’est la mode", conclut-elle.