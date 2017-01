Les 10 Km de Bruxelles, quelques semaines avant les 20 Km, lancent une nouvelle fois cette année la saison estivale de course à pied à Bruxelles. Avec un départ et une arrivée sur la piste du stade Roi Baudouin et un parcours qui emprunte les parcs des alentours, ces 10km (11h15) ou 5km (10h30) constituent le départ idéal de la saison.

Les 10km de Bruxelles, qui se tiendront le 9 avril, offrent notamment l’opportunité unique de pouvoir fouler la piste du stade Roi Baudouin. Le départ et l’arrivée sont jugés à l’endroit même où de nombreux athlètes ont également brillé à l’occasion de l’AG Mémorial Van Damme. Une fois en dehors du stade, un parcours de rêve attend les participants à travers les nombreux parcs qui bordent le plateau du Heysel.

Pour celles et ceux qui souhaitent courir de plus longues distances ce printemps prochain - les 10 Miles d’Anvers, les 20km de Bruxelles,... – ces 10km de Bruxelles constituent la préparation idéale. Les 5km ainsi que les 10km débuteront cette année en matinée.

Les inscriptions s’ouvrent le vendredi 20 janvier à 11h.

Infos: www.10kmdebruxelles.be.