De nombreuses stars du sport vont courir pour la fondation La Tête hors de l’eau.

Ce samedi, le David Lloyd sera le témoin d‘un des plus grands rassemblements de sportifs belges : le Brussels Celebrity Marathon. En plus d’Eddy Merckx, qui a grandement aidé au projet, on annonce 110 titres de champion de Belgique, 22 champions d’Europe et plein de médailles olympiques.

Vingt-deux tapis roulants tourneront durant quatre heures ce samedi. Athlètes et membres des entreprises qui ont sponsorisé ces tapis pour l’association La Tête hors de l’eau s’y relaieront.

Trois joueurs du RSC Anderlecht (Hanni, Appiah et Trebel), une bonne partie des Red Lions, des Red Panthers, des coureurs parmi les meilleurs mondiaux et de nombreuses autres gloires du sport vont transpirer pour aider une association permettant d’aider les enfants handicapés à payer de lourdes opérations quand leurs parents n’en ont pas les moyens.

L’association espère récolter un minimum de 50.000 euros pour sa première édition qu’elle souhaite être la première d’une longue série.

L’événement n’est pas ouvert au public mais uniquement aux entreprises et aux fondations qui y participent.