Trails & Ultras mythiques, un livre sur des monuments qui restent étonnamment accessibles

Marathon des Sables, Ultra-Trail du Mont-Blanc, Diagonale des Fous et bien d’autres… Autant de noms de courses qui font rêver chaque année de plus en plus de coureurs. Dans des lieux spectaculaires, des ambiances hors normes, l’aventure reste pourtant étonnamment accessible et jamais très loin pour tous ceux qui rêvent, un jour, de s’y mesurer.

L’auteur du livre "Trails&Ultras mythiques", Bertrand Lallouche, a rêvé de ces épreuves, comme beaucoup de coureurs amateurs. Et, avec le temps et en progressant, ce sportif accompli, qui baigne dans le milieu du trail depuis 10 ans, a décidé de les parcourir les unes après l’autre. De ses expériences au milieu d’anonymes comme au côté de Kilian Jornet, il en a sorti un livre qui fait découvrir toutes ces courses, depuis les grandes classiques jusqu’aux épreuves les plus mythiques qui bercent notre imaginaire.

Le bouquin, riche de 352 pages, ne s’impose cependant pas comme une accumulation de récits tirant vers le narcissisme. Illustré de superbes clichés, le passionné y retrouvera un mélange bien dosé entre conseils pratiques parfois insoupçonnés, descriptions plus théoriques, anecdotes et, surtout, belles histoires tirées des expériences personnelles de l’auteur. Bertrand Lallouche, également amateur de judo tout en étant champion de France de marche nordique, parvient en effet à transmettre ses expériences avec humour, émotion, sagesse, folie, enthousiasme au travers, notamment, de 14 petites histoires passionnantes et authentiques.

Le tout forme un ensemble agréable à lire, à son rythme et selon ses intérêts ou objectifs. Et ce, qu’on souhaite s’informer avant d’avoir goûté à l’un de ces trails mythiques ou que l’on désire y replonger, pour tous ceux qui cherchent à mettre des mots sur leurs émotions. Ou tout simplement continuer à rêver…





Trails&ultras mythiques, guide et récits - Par Bertrand Lallouche - 352 pages - éditions Amphora - 27 €