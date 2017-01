L'épreuve aura lieu le 9 septembre 2017, sous un format revu et corrigé mais toujours avec le même état d'esprit.

Un sondage éclair a été organisé auprès des participants de l’édition 2016 de l’Ecotrail de Bruxelles. A partir de celui-ci, les organisateurs ont décidé de procéder à quelques adaptations pour l'édition 2017, qui se tiendra le samedi 9 septembre. Ainsi, par exemple, le parcours de 80 km, sa plus longue distance, sera conservé mais dans un sens inversé. Avec un départ de l’Atomium et une arrivée au Bois de la Cambre. Le marathon, trop peu animé selon certains, arrivera au même endroit que toutes les autres distances! Quant à l'aspect nature de l'épreuve, il sera encore plus renforcé avec, par exemple, des parcours pour les 10, 21 et 42 kilomètres verts à 95%!

L’Ecotrail ne perd pas son âme pour autant. L’incitation à utiliser les transports en commun pour rejoindre les départs ou emmener son gobelet aux ravitaillements pour limiter les déchets reste plus que jamais d’actualité. Tout comme le buffet d’après-course destiné à tous les participants. Ainsi que son côté contemplatif et convivial plutôt que l'aspect purement compétitif.

- Nouveau départ: L’hippodrome de Boitsfort, un espace de détente unique par sa beauté naturelle à un jet de pierre du Bois de la Cambre, devient le théâtre de toutes les arrivées et de (presque, sauf les 80km) tous les départs de l’Ecotrail.

- Nouvelles distances: Les distances sont adaptées: le 9 et le 18km font place aux 10 et 21km. Une double option s’ouvrira aux coureurs: en solo avec chrono ou en couple sans chrono, en courant ou en marchant.

- Tout vert: La nouvelle localisation des arrivées à l’entrée de la Forêt de Soignes permet de proposer des parcours exclusivement sur sols meubles et dans la nature! L’Ecotrail n’aura jamais aussi bien porté son nom.

Inscriptions : www.ecotrailbrussels.com