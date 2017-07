Julien Ponsard a brillé à sur les chemins de la vallée et les contreforts de la Semois, alors qu'il ne devait pas participer.

En 2014, Julien Ponsard faisait pour ainsi dire ses grands débuts en trail, à Herbeumont, sa terre natale, au Festival Trail Semois, en se classant déjà 6e. Depuis lors, celui qui a déménagé du côté de Tintigny ne cesse de s'illustrer. Samedi, de retour au Festival Trail, ce professeur en éducation physique de 36 ans s'est classé second. Un accessit d'autant plus magnifique que Stijn Van Lokeren, vainqueur avec dix minutes d'avance, était inaccessible et que le reste du plateau était aussi très relevé.

"Cette course me tient évidemment à coeur", glisse Julien Ponsard. "Je ne me suis pourtant inscrit que jeudi. J'avais fait de l'Ardenne Méga Trail une semaine plus tôt mon objectif, mais j'ai abandonné parce que j'étais épuisé mentalement."

"J'étais un touriste"

Julien Ponsard ne laisse absolument rien au hasard, lui qui s'est notamment entouré d'un coach agréé, Dimitri Neymry, de la région de Florenville. "Auparavant, je faisais 100 km par semaine en entraînements, mais j'étais cuit le week-end", avance-t-il. "Désormais, grâce aux conseils de mon entraîneur, je privilégie la qualité sur la quantité."

Et pourtant... L'année passée, il se classait 2e sur les 30 km du trail de Rochefort. Partenaire de l'événement, Sébastien Tasiaux, le gérant de l'enseigne voisine du trail rochefortois spécialisée notamment dans le running explique : "En guise de prix, Julien avait reçu un bon dans mon magasin. Il n'était pas équipé du tout. Je lui ai proposé de mettre une équipe sur pied avec lui." En l'occurrence la Tecnica Sportex Team. "J'étais un touriste avant", avoue aisément Julien Ponsard.

Julien Ponsard qui entend évidemment bien entendu encore montrer les couleurs de la Tecnica Sportex Team prochainemen, notamment aux championnats de Belgique, au trail du Hérou à Houffalize en septembre, et à Olne-Spa-Olne.

Mais aussi rester fidèle lui-même, c'es-à-dire très humble, peu importe les magnifiques résultats qui lui sont encore promis.