La pratique de la course à pied demande de dépasser sa souffrance. Bizarrement, cela ne dérange pas ses adeptes. Au contraire ! Ils sont nombreux à dire qu’ils recherchent la douleur.

À première vue, cela contredit un principe de notre société moderne qui est de favoriser le confort et même d’éviter les efforts. Depuis l’invention de la roue jusqu’à celle du Segway, en passant par la moulinette et l’atomixaire de la chanson de Vian, on a toujours procédé de la même manière : tout faire pour se faciliter la vie. Dans cette optique, la course à pied semble totalement absurde. Pourquoi se faire souffrir alors qu’on pourrait tranquillement se prélasser chez soi ? Pourquoi provoquer douleur et lassitude dans nos membres alors que nous avons tout fait, depuis des millénaires pour les dégager de leurs anciennes servitudes ? Pourquoi s’époumoner sans gain immédiat ? Ces questions, auxquelles tout adepte de la course à pied a déjà été confronté, ont fait l’objet d’un dossier à lire dans le Zatopek n°41 actuellement en kiosques.

De la fourrure à la course à pied

Pour les réfractaires à la course à pied, cette activité s’inscrit naturellement dans une catégorie des pratiques de masochistes. Autrement dit, ils relient la course à pied à une pratique sexuelle qui associe la souffrance et l’extase. Pour rappel, le masochisme tire son nom de l’écrivain autrichien Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895), auteur du célèbre roman érotique La Vénus à la fourrure, et comme le marquis de Sade, auquel nous devons le sadisme, Sacher-Masoch était fasciné par les situations de domination : exercée par l’un, subie par l’autre. Toute sa vie, il se laissa balader à droite et à gauche par des femmes qu’il déifiait. En elles, il voyait la Nature avec un grand "N" à laquelle il fallait se soumettre pour atteindre un degré supérieur de conscience, voire un plaisir supra-sensuel. Son credo pourrait tenir dans ce court extrait tiré de La Vénus à la Fourrure : "Mais ces souffrances me ravissent car elles viennent d’elle, d’elle que j’adore et pour qui je suis prêt, à chaque instant, à donner ma vie."

Prises au pied de la lettre, ces lignes pourraient passer pour la profession de foi d’un dérangé. Mais en prenant de la distance, on peut aussi se dire qu’elles résument la condition humaine ! On est tous un peu comme Sacher-Masoch. Lui revenait sans cesse aux femmes qui le malmenaient physiquement et mentalement; et nous, que faisons-nous, sinon nous accrocher désespérément à une existence dont la seule certitude est un déclin lent vers la mort.

Finalement, l’écrivain autrichien et les légions de coureurs ne sont pas si cinglés que cela. Peut-être même ont-ils compris et intégré qu’on peut s’entraîner à avoir mal pour atténuer un peu les souffrances qui viendront forcément plus tard ! Et ceux qui ne le comprennent pas se trompent à ranger les coureurs dans la catégorie des mystiques obsédés par la douleur. Tout comme on se trompe à classer Masoch dans le tiroir des pervers sexuels. La méfiance que nous inspirent les masochistes, la mauvaise réputation de ce qualificatif et son extension aux coureurs serait alors le résultat de notre répugnance à souffrir couplée à un sentiment de culpabilité (vestige de notre éducation judéo-chrétienne ?) face au plaisir.

Alors, bien sûr, la course génère parfois des excès, mais son principe de base, lui, est sain et simple : accepter de s’affaiblir pour mieux se renforcer. En s’exerçant à la course à pied ou à n’importe quelle activité corporellement contraignante, nous sollicitons une batterie d’adaptations qui aident à repousser notre future condition de vieillards. Une autre manière de se soumettre à la fatalité pour mieux négocier avec elle. Comme disait de Gaulle (qui lui-même citait Chateaubriand), "si la vieillesse est un naufrage, on peut tenter d’y échapper… en courant !"