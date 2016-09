Votre appli Belgium Running passe la vitesse supérieure

Running

Belgium Running, ce n’est pas que le supplément hebdomadaire que vous tenez dans vos mains. C’est aussi une application 100 % belge dédiée à la course à pied et qui est disponible depuis la fin du mois de mai dernier. Proposant un système de géolocalisation classique vous permettant de connaître la distance et la durée de vos entraînements, elle se distingue de ce qui existe déjà sur le marché par un agenda complet reprenant l’ensemble des courses du pays ainsi que par les conseils avisés de la Team Borlée, partie prenante de ce projet.

Mais ce n’est pas tout puisque d’ici à quelques jours, l’appli Belgium Running, qui a pour volonté de s’ériger en véritable communauté des coureurs en Belgique, passera la vitesse supérieure pour entrer dans le vif du sujet : l’entraînement. À partir du 10 septembre, de nombreux plans seront en effet proposés et adaptés en fonction de votre niveau, de vos objectifs ou encore de vos disponibilités. Le tout de façon intuitive et rapide puisqu’il suffira aux coureurs de rentrer quelques données personnelles avant de se laisser guider par l’appli, qui fournit, par facilité, un coaching vocal en cours de route. Avec, à la clé, la garantie de progresser sans pour autant se mettre dans le rouge, en se basant sur les mêmes ingrédients qui font le succès de la Team Borlée.

Ce succès, qui s’est encore traduit par deux records de Belgique et une superbe 4e place du relais 4x400 m à Rio, Jacques Borlée a à cœur de le transmettre au plus grand nombre. "Transmettre est ma raison d’être", n’a-t-il d’ailleurs pas hésité à nous confier. "Je suis arrivé dernièrement à la conclusion que ce qui me faisait avancer était la transmission de mon expérience et de mon savoir. Les résultats seuls, même malgré l’émotion collective qu’ils peuvent susciter, ne peuvent donner un sens à la pratique du sport de haut niveau. L’expérience que nous avons acquise tout au long des dernières années nous permet aujourd’hui d’avoir une crédibilité sur les différents points de l’entraînement. Ce qui fonctionne pour le haut niveau peut parfaitement être adapté au grand public adepte du demi-fond, tout comme il pourrait d’ailleurs l’être dans d’autres disciplines."

Si Belgium Running a reçu un bon accueil du grand public lors de sa sortie, cette nouvelle version de l’application est aussi l’occasion de corriger ses quelques petits défauts de jeunesse ou manquements. On soulignera ainsi que l’historique des activités, réclamés par beaucoup, est désormais disponible et que ses exploits peuvent être partagés sur les réseaux sociaux.

Bref, il n’y a plus aucune raison pour les amateurs désireux d’être bien encadrés de ne pas se ruer sur Belgium Running, disponible à la fois sur iOs et Android.