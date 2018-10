Ce lundi, dans les colonnes d'un média sportif, l'entraîneur de l'Olympic de Charleroi, Söner Yurdakul a tenu des propos particulièrement suspicieux au sujet d'une éventuelle falsification par le RFC Liège de la rencontre du tour final de D2 Amateurs de la saison écoulée, ayant opposé le matricule 4 aux Dogues.

Voici un extrait de ce qui a été publié à ce sujet :

"Oui, j'ai des soupçons. Sans que je ne le sache, il y a sans doute des matchs qui ont été truqués. Je vais prendre par exemple le match contre le FC Liège durant le tour final. Le scénario y était catastrophique. La saison passée, nous avons reçu deux cartons rouges dont un pour perte de temps. L'arbitre a également accordé un penalty à notre adversaire. On peut avoir des doutes quand on voit cela. Liège investit beaucoup depuis deux ans. Les Sang et Marine ont un public, un passé. Mais cela ne devrait pas intervenir. C'est l'avenir d'un club qui est en jeu.

Les deux dernières saisons, nous sommes tombés sur le FC Liège (ndlr : au tour final). Et à chaque fois, les Liégeois ont eu le privilège de recevoir. C'est frustrant, car ils jouent en plus sur une pelouse synthétique. Cela aurait été plus équitable si le match avait eu lieu sur terrain neutre."

Le matricule 4 monte au créneau

La direction liégeoise a, on s'en doute, très peu apprécié ces allusions et elle vient de réagir, par le biais d'un communiqué diffusé sur son site officiel, dont voici le contenu :

"Le Football Club Liégeois a pris connaissance des propos odieux et scandaleux prêtés à un entraîneur de l’Olympic Charleroi, relatifs à des accusations de corruption d’un match de la saison dernière.

Ce n’est pas parce que des propos sont risibles qu’ils font rire, et le Football Club Liégeois entend réserver à ces accusations odieuses toutes les suites judiciaires qu’elles méritent, car il n’accepte pas une seconde que son honnêteté et son honneur soient ainsi agressés.

Avant de déterminer les modalités de ses actions, le Football Club Liégeois entend vérifier :

Si les propos ont réellement été tenus, tellement ils semblent absurdes ;

Si le club de l’Olympic de Charleroi endosse ces propos ou prend lui-même les mesures nécessaires à l’encontre de son préposé;

Si les fédérations compétentes réagissent de façon proportionnée à la mise en cause gravissime de leurs officiels, qu’il s’agisse des arbitres de la rencontre ou des personnes ayant procédé au tirage au sort du tour final.

Quelles que soient les réponses à ces questions, le Football Club Liégeois mènera toutes les actions nécessaires à laver son honneur, et plus généralement à éviter que, en ces temps agités pour le football belge, n’importe quel individu frustré par une défaite puisse tenter de souiller gratuitement son adversaire et les arbitres par des accusations aussi grotesques que calomnieuses."