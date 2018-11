Waterloo a fait plus que jeu égal avec les Verviétois, 2e de la R1.



ROYAL WATERLOO 88

SFX – St-MICHEL 91

“On va essayer de les forcer à prendre des shoots difficiles. Si on maîtrise le rebond, cela nous permettra des paniers faciles en transition. Avec les alternances défensives de SFX, je crains aussi qu’on souffre si la rencontre se déroule sur demi-terrain. En plus, c’est une équipe de shooteurs… » Déterminé pour bien figurer face au second de la R1, le coach Priels faillit avaler de travers car l’équipe verviétoise menait 12-19 (7e) avec déjà cinq triples venus de ses artilleurs.

Plus présents en défense et incisifs en transition à l’image du remuant Adrien D’hose, les locaux plaçaient un 19-2 dès l’entame du second quart. Ils ne satisfaisaient pas du retournement de situation au marquoir (39-27 ; 16e) et enfonçaient le clou en vue du repos (51-35).

Moins précise, la phalange brabançonne restait en tête alors que dix minutes restaient au marquoir : 69-57 (30e). En encaissant plusieurs 2+1 et en tombant dans le piège de bêtes fautes entraînant technique ou anti-sportive, les Vert & Blanc étaient rejoint à 79-78 (36e). Alors qu’ils avaient perdu leur fluidité en attaque, ils payaient cher leur manque d’expérience et le second du classement prenait la tête (pour ne plus la perdre) sur un 11èmetriple. Sur base de ce qu’il montre depuis plusieurs semaines sans son pivot Busselen, Waterloo peut assurément lorgner vers la colonne de droite de la R1 : 88-91.

Quarts : 21-25, 30-10, 18-22, 19-34.

Waterloo : 7x3, 11/18 LF, 21 fautes. D’HOSE A. 23 (3x3), De Petter 10 (2x3), Maeter 6, PFUGLER 2, D’hose R. 6, DIAMAH 14 (1x3), MOUTON 12, DE JAEGHERE 10, Contor (-), Saudemont 5 (1x3).