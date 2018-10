L'avocat spécialisé dans les droits du sport succède à Anthony Kitenge





Quelques jours à peine après le retour actif de Jurgen Baatzsch au club et la démission d'Anthony Kitenge de son poste de président, le RRC Waterloo a présenté son nouveau président ce lundi. Et il ne s'agit pas de n'importe qui puisque la présidence a été confiée à Louis Derwa, avocat spécialisé dans les droits du sport, ancien président du RCS Brainois et conseillé de l'AFC Tubize.





Un gage de sérieux qui devrait permettre au club de redorer son image. "La continuité sera le maître mot de ma présidence", lance le nouveau président waterlootois.