Auteur d'un zéro sur six, le Léo a mal commencé la saison. Pour son coach, le coupable est tout trouvé.

Le Léo et son entraîneur l’avaient un peu mauvaise au coup de sifflet final. Sans pour autant invectiver directement le trio arbitral, c’est bien ses décisions qui furent au centre des commentaires. "La faute qui amène un penalty n’aurait pas dû être sifflée, il n’y avait pas faute, commence Thierry Blindenbergh. Et l’exclusion de Marino en fin de match est un scandale. C’était un arbitrage bidon. Mais bon, les Delferière (NdlR: Sébastien et David, présidents du club de Braine-le-Comte) sont là, on avait compris. Déjà lors du premier match, l’arbitrage était pointé du doigt. Pour le reste, on s’est créé dix occasions et nos adversaires aucune ! On a manqué d’efficacité."

Ces statistiques fournies par le coach bruxellois, on les minimisera en comptabilisant une poignée de situations dangereuses devant la cage brainoise. Et même si ses joueurs ont montré une plus grande maîtrise à aller vers l’avant, jamais Maverick Debauque n’a été sur le point de vaciller : que ce soit Angeli ou Benazzi, la précision faisait défaut. Les Brainois d’ailleurs ont ensuite fait preuve d’une belle organisation dès le premier but marqué après 30 secondes sur penalty après une faute de Kano sur Piret.

"Je la touche mais Yanis l’a frappée tellement fort…", se désolait Nicola Hatefi, qui a offert une belle frayeur à ses couleurs lorsqu’en seconde période il sortait de son rectangle, s’élançant vers le Brainois. "En fait, je pensais que je n’avais plus de défense, se justifiait-il. Je ne pouvais pas m’arrêter quand je m’en suis rendu compte, sinon le gars avait le temps de contrôler."

Heureusement pour le gardien bruxellois, les Brainois n’ont ensuite pas réussi à profiter de cette mauvaise appréciation, le groupe bruxellois revenant prêter main-forte à son dernier rempart. Cela fait un nouveau revers et un 0/6 pour les Bruxellois. "Je ne suis pas inquiet, on va s’en sortir."

Stade brainois : Debauque; De Luca, Mabchour, Duhot, Strypens; Michel, Deliboyraz, Papassarantis (56e Vanhorick), Nicaise (73e Cochez) David, Piret (85e Crauwels).

Léo : Hatefi, Marino, Eyenga, Nicaise, Kano; Dano (64e Shamavu), Litu, Angeli (60e Ecklemans), Labiad (70e Aydouni) Benazzi, Sow.

arbitre : M.Winski.

avertissements : Marino, Aydouni.

exclusion : 90e Marino (2j.).

le but : 1re sur pen. Papassarantis (1-0).