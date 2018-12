C’est un coach molenbeekois très dépité qui s’est confié à la presse après le décevant résultat de son équipe face à Châtelet (1-2), crucifiée en fin de rencontre à cause d’une bourde monumentale de Sadin, alors qu’elle a évolué à 11 contre 10 dès la 53e minute.

En plus, le RWDM semblait avoir fait le plus difficile en égalisant via une superbe volée de Brouckaert.

"Un succès nous aurait permis d’achever 2018 à coup sûr dans le top 4, l’objectif dont on rêvait secrètement", pestait Drazen Brncic. "Mais déjà en août, lors de nos joutes préparatoires face à des D2 ou D3 amateurs, j’avais senti que nous avions des manquements qui nous coûteraient des points précieux. Qu’il serait difficile de finir dans les 4 premiers. Nous avons connu une bonne série, comme lors de nos succès à Dender, puis face à Knokke et Seraing. Mais dans l’ensemble, nous encaissons trop de buts sur des erreurs individuelles. Nous offrons trop de cadeaux, alors que nous ratons trop d’occasions franches devant."

"Des gars capables de coacher sur le terrain"

Selon l’entraîneur , c’est un problème de qualité. "Ce match face à Châtelet en a été la parfaite illustration. Nous avons bien manqué de réussite avec deux envois sur les montants, mais à onze contre dix, nous aurions dû émerger. Au lieu de cela, nous nous inclinons en ayant pris deux buts idiots, alors que nous n’avons concrétisé qu’une seule de nos nombreuses occasions. Nous avons eu au moins 9 possibilités, alors que Châtelet n’en a eu que 3. Je veux du renfort, pour améliorer la qualité, mais de préférence, des garçons capables de coacher les autres sur le terrain, car de ce côté-là aussi, c’est insuffisant."