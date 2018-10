C’est un incident pas banal qui est arrivé au RSD Jette. Alors que le club s’apprête à recevoir Ganshoren ce dimanche pour un derby entre voisins, la rencontre pourrait bien être annulée en raison… de la chaudière.



Cette dernière a connu un gros souci et fait gonfler toute la tuyauterie sur 30 mètres, conduisant à une explosion de ces derniers. Conséquence: les vestiaires sont privés de chauffage et d’eau chaude. "Les dégâts sont importants et cela pourrait prendre deux mois pour tout réparer. Du coup, je ne sais pas si on pourra jouer notre match contre Ganshoren dimanche, ni celui contre Namur dans deux semaines", s’interroge René Kruys.



Le président du RSD Jette a d’ailleurs pris contact avec l’ACFF et ses homologues ganshorenois. "Deux solutions s’offrent à nous: soit on inverse le match, soit les joueurs devront se changer derrière un cordon, près du terrain 2. J’attends des nouvelles de l’ACFF", conclut René Kruys.