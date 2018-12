Lorsque, au hasard d’une balade, on rencontre un ex-international togolais, on est curieux et on a envie de faire plus ample connaissance. Ainsi en fut-il de Franck Atsou, un immense gaillard de 193 cm, défenseur central, qui compte 46 sélections pour son pays, deux CAN, une Coupe du monde et est l’actuel entraîneur de... la P3 du Léo.

Franck, comment diable avez-vous atterri au Léo ?

"Je suivais les cours d’entraineur et j’ai été aiguillé vers le Léo. J’ai débuté par les jeunes et actuellement, je m’occupe de l’équipe sénior. Avant cela, j’ai également évolué pour le FC St-Josse, durant un peu plus de deux saisons, où un ami m’avait présenté au président, Marko."

Quand êtes-vous arrivé en Belgique et dans quel contexte ?

"Le RC Genk a acquis mes services en 2004 et m’a immédiatement prêté à Heusden-Zolder, où j’ai côtoyé les de Camargo, Oulare, Bailly, Origi, De Condé. Mais le club a connu de graves problèmes financiers. Aad De Mos m’a alors proposé de l’accompagner à Hal-Hilal en Arabie saoudite, club dont Eric Gerets devint le coach, plus tard. Il y eut aussi la Coupe du monde en Allemagne en 2006. Après cette compétition majeure, j’ai joué en Iran, pendant 4 saisons, notamment à Persepolis, le plus grand club du pays, avant de revenir en Belgique, où je me suis donc retrouvé un jour par hasard à St- Josse. J’avais 37 ans."

Quel fut donc votre parcours avant d’évoluer en Europe ?

"J’ai grandi à Lomé, ville où fut signée une célèbre convention, en 1975. J’ai débuté au club de l’Étoile filante, mais mon premier contrat professionnel, ce fut au Ghana, à Asante Kotoko, ensuite ce fut Africa Sports, en Côte d’Ivoire, après un passage par le dynamo Moscou."

Vous avez également deux CAN à votre actif ?

"En effet, la première au Ghana, en 2000, où les quatre équipes comptaient quatre points à l’issue des matchs de poule, mais nous avons été éliminés à la différence de buts. Au Mali, en 2002, nous avons été éliminés également au premier tour."





Deux CAN, une grande fierté

La CAN est un événement majeur pour tout footballeur international africain qui se respecte. Franck Atsou, qui compte 46 sélections à son actif, a été très fier de défendre les couleurs du Togo, son pays natal. “Ma première participation fut en 2000, où la compétition était organisée conjointement par le Ghana et le Nigéria. Le vainqueur final fut le Cameroun. Je me souviens que nous nous sommes retrouvés dans le même hôtel que nos adversaires, avec notamment les Ivoiriens, et nous plaisantions entre nous. Cela n’était pas vraiment prévu. Malheureusement, nous avons été éliminés à l’issue du premier tour, à la différence de buts. Au Mali, pour l’édition 2002, il faisait extrêmement chaud et nous avons été éliminés rapidement également.”

Aujourd’hui, Franck Atsou est bien loin de tout cela et a parfaitement trouvé ses marques en Belgique, tant au niveau privé que professionnel et sportif.