Franck Mikal, c’est l’un des paris de la direction du RWDM. Celui qui évoluait avec la réserve du Lierse ces derniers mois a été formé au Sporting d’Anderlecht. À 20 ans, le véloce joueur de flanc est une promesse en devenir.

Un joueur que l’on a pu voir à l’œuvre lors du match amical disputé face à Anderlecht il y a quelques jours. "C’était une rencontre très spéciale pour moi puisque j’habite à côté du stade Constant Vanden Stock, le Machtens n’est pas très loin et surtout, j’ai été formé pendant six ans à Anderlecht", confie-t-il.

Pour sa première rencontre disputée avec le maillot du RWDM sur les épaules, il ne pouvait pas rêver mieux. "Cela faisait longtemps que je n’avais plus joué devant un public comme celui-là. Ce match m’a aussi fait du bien pour mon rythme car ça faisait longtemps que je n’avais plus joué de rencontre d’un tel niveau."

Avant ce derby bruxellois, le RWDM avait repris le chemin des entraînements avec sa nouvelle équipe. L’occasion pour Franck Mikal de trouver ses marques dans son club par lequel il s’est laissé séduire. "J’ai découvert un groupe de qualité avec un coach qui essaie de former une équipe solide et unie. Ces deux semaines furent assez calmes, on a surtout appris à se connaître. Mais avec beaucoup de travail, je suis persuadé que l’on peut faire quelque chose de bien."

Car l’ancien Anderlechtois est aussi motivé que sa direction. "Le RWDM est un beau projet pour moi. J’ai suivi leur très beau parcours la saison dernière et lorsque le club m’a proposé de les rejoindre, je n’ai pas hésité une seconde. J’espère vraiment que je vais pouvoir les aider à mener à bien cette nouvelle saison."

Pour celui qui évoluait avec la réserve du Lierse, ce transfert à Molenbeek, c’est un retour dans la capitale. "Je suis content de revenir jouer à Bruxelles. Je connais ces supporters du RWDM, c’est un excellent public et je sais qu’ils vont nous pousser à nous surpasser lors de chaque rencontre."

Sébastien Sterpigny