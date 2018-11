Il y a près de deux ans et demi, Guillaume Vanderwinden, Thomas Sohet et Simon Collot, trois jeunes Bruxellois, aventuriers du dimanche, se lançaient le pari un peu fou de traverser l’Atlantique à la rame, lors du Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Après avoir sillonné à vélo les routes d’Iran, de l’Ouganda et après avoir exploré la Norvège en kayak gonflable, les trois amis se sont préparés durant de longs mois pour cette aventure. Mais à quatre mois du départ, l’aventure a pris une autre tournure. Simon a dû renoncer pour des raisons de santé, Thomas a également décidé de ne plus partir mais Guillaume a poursuivi, bien décidé à partir.

"J’ai envoyé un mail à tous les équipages inscrits pour proposer ma candidature. Rapidement, un équipage composé de quatre Britanniques m’a proposé de faire un test de 24 h en mer avec eux. Comme le courant est bien passé, ils ont accepté de m’intégrer dans leur équipe", explique Guillaume.

Du coup, le projet Row Your Dream qu’il avait mis sur pied avec ses deux amis se retrouve mêlé au projet Men of Row des Britanniques, pour une aventure qu’il espère inoubliable. "Après deux ans de travail intense, je ne voulais pas voir notre projet échouer. Nos partenaires que sont l’Adeps et la Province du Brabant wallon seront donc bien sur le bateau. Je m’attends à vivre une belle aventure humaine."

Mais aussi à souffrir. "On espère boucler les 5 000 km qui séparent les Canaries des Caraïbes en 45 jours. Pour y parvenir, chacun alternera deux heures de rames et puis deux heures de sommeil et ainsi de suite durant 45 jours. C’est un rythme auquel il faudra s’habituer. Je sais qu’on va aussi souffrir au niveau des conditions mais je me suis préparé aussi bien physiquement que mentalement pour vivre au mieux cette belle aventure qui occupe quotidiennement mes pensées depuis près de trois ans."





“Rien n’est impossible à celui qui croit en son rêve”

Au-delà du défi personnel, Guillaume veut se servir de cette aventure pour mettre en lumière l’association TADA.

“À la base, cette aventure hors du commun, nous voulions la partager un maximum avec les jeunes de Bruxelles. J’ai donc décidé de poursuivre. Moi qui n’avais jamais touché un aviron voilà de ça un an, je m’apprête à traverser un océan et, par la même occasion, à prouver que rien n’est impossible à celui qui croit suffisamment en son rêve. C’est la raison pour laquelle je soutiens TADA, une association qui fait prévaloir ces valeurs auprès des enfants. Une association qui propose un enseignement complémentaire, axé sur la motivation et orienté vers la société, aux enfants issus des quartiers socio-économiquement vulnérables de Bruxelles. Cet enseignement complémentaire a pour objectif de leur offrir la vision et la motivation nécessaires pour prendre conscience de leurs capacités.”