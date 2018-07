Quelques jours après la reprise, le RWDM a pris la direction de Mill, aux Pays-Bas, pour un stage de trois jours. L'occasion de travailler l'esprit d'équipe, dans des conditions optimales, où les Molenbeekois n'ont pas ménagé leurs efforts.Un stage ponctué ce dimanche après-midi par un match amical face à Konyaspor Kulübü, club de D1 turque. Les Molenbeekois se sont inclinés 2-1, avec un but de Brouckaert inscrit sur un corner donné par Liard, mais n'ont pas démérité face aux équipiers d'un certain Samuel Eto'o, auteur du premier but de la rencontre.Ce lundi, les Molenbeekois seront de retour dans la capitale pour poursuivre leur préparation, avec un nouveau match amical prévu mercredi soir, à Grimbergen.