Les Molenbeekois iront défier la solide formation de Deinze au prochain tour

Face à une équipe de Renaix repliée devant son but et très agressive dans les duels, le RWDM a mis plusieurs minutes à poser son jeu, procédant trop souvent par de longs ballons. Kindermans, Binst et Mbuba se créaient bien quelques possibilités mais c’est sur un penalty obtenu par Cissé que Brouckaert ouvrait la marque.

Renaix devenait encore plus agressif en seconde période, Jonckheere devait même quitter la pelouse sur blessure. Les Molenbeekois parvenaient toutefois à se créer les meilleures occasions et sur un excellent centre de Bah, Vandiepenbeeck assurait la qualification du RWDM.

Au prochain tour, les Molenbeekois devront se farcir un périlleux déplacement à Deinze, qui a écrasé le FC Liège 4-0. Un solide test à une semaine de la reprise du championnat.

RWDM - Renaix 2-0

RWDM: Sadin, Jonckheere (57e Bah), Ruyssen, Vandiepenbeeck, G. Cabeke, Liard, Kindermans (84e Celestine), Brouckaert, Cissé, Mbuba (72e Mabika), Binst.

Renaix: Baas, Foucart, Boucart, Langlet, Delobeau, Pieters, Dauchy, Makonga, Frutos (54e Achabar), Lekehal (72e Vanhoolandt), Thissen.

Arbitre: M. Urbain.

Avertissements: Cissé, Mbuba, Baas, Lekehal, Achahbar, Makonga.

Les buts: 37e Brouckaert sur pen. (1-0), 68e Vandiepenbeeck (2-0).