Après la rencontre perdue à Tessenderlo dans des circonstances assez spéciales, les dirigeants du RWDM se posaient des questions. Dans leur viseur, l’arbitre de la rencontre, Monsieur Timmermans. Alors que son juge de ligne avait signalé un hors-jeu sur le second but local, l’arbitre avait décidé d’aller à l’encontre de la décision de son assistant et de valider le but. Un tournant dans ce match qui déclencha colère et frustration dans le chef des Molenbeekois.Après avoir analysé les images et témoignages, la direction du RWDM a décidé d’introduire une plainte auprès de la commission d’arbitrage.nous confie Thierry Dailly.Défendu par l’avocat Grégory Ernst, le RWDM souhaite également mettre certains éléments en avant., ponctue Thierry Dailly.