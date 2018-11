Et pour cause, ce samedi, le célèbre Manneken-Pis est apparu au public habillé d’un nouveau costume aux couleurs du club molenbeekois. Une cérémonie à l’Hôtel de Ville de Bruxelles et une procession qui ne sont passées inaperçues.





© D. R.



Ce samedi, les alentours de la Grand-Place de Bruxelles ont à nouveau vibré au rythme des chants de supporters de football. Pas ceux des Diables Rouges cette fois-ci mais bien ceux d’un club de la capitale: le RWDM.