On le répète depuis la victoire contre Gand dimanche après-midi mais l’affiche contre Tubize au 5 e tour de la Coupe de Belgique est d’intérêt multiple pour les P’tits Blancs .

Il vient récompenser un superbe parcours en Coupe mais il a aussi une charge émotionnelle importante. Distant de quelques kilomètres du Sans Fond, le Stade Leburton a vu passer pas mal de joueurs brainois chez les jeunes. On pense évidemment à la famille Hazard avec Thierry et les deux aînés qui ont été formés chez les Sang et Or avant de percer en France. D’ailleurs, Eden n’a pas manqué de souligner dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, son attachement à ces couleurs.

Interpellé par les joueurs brainois juste après le match concernant une éventuelle prime, Thierry Hazard se montrait blagueur. "On va peut-être l’annuler et mettre un match amical à la place", souriait-il.

Thierry, quand on sait la proximité des deux clubs, cette affiche a-t-elle un côté émotionnel ?

(...)