Liliu poursuit sa mission chez les Carolos.

Le feuilleton de l’automne aura tourné court. Après la défaite contre Morlanwelz, et sans doute des remous en interne, Liliu annonçait la fin de sa collaboration avec Charleroi. Après neuf ans de bons et loyaux services, l’entraîneur décidait de prendre congé des Carolos. Ce départ en a surpris plus d’un. Un élément comme le Brésilien sur le marché a attiré la concurrence. Plusieurs clubs ont voulu s’attacher ses services. Mais le président Troiani a décidé de recontacter son coach. Il souhaitait que ce dernier puisse prendre un peu de recul… "J'ai vu Liliu, mardi soir", explique le patron du club. "Il va également mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Je suis content de poursuivre avec lui."

Au final, les deux hommes ont décidé de poursuivre leur collaboration. C’est tant mieux pour le futsal et Charleroi. A deux jours d’un match contre Anvers, les Carolos ont besoin de calme et de stabilité. Le groupe devra soutenir son entraîneur et lui offrir un beau succès afin de relancer... la machine ! "J'ai composé une grosse équipe cette saison. Je veux voir mes joueurs à 100%. Je sais qu'ils en veulent. A eux de trouver la solution pour faire la différence."