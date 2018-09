Titulaire pour la première fois sous la vareuse zébrée, Massimo Bruno s’est créé les deux occasions les plus franches du Sporting. Mais la transversale a empêché son premier but (41e) avant qu’il ne se heurte à un grand Ochoa (76e).

Massimo, vous voilà déjà titulaire dans cette équipe. Soulagé ?

"Mon objectif est de devenir un titulaire indiscutable de cette équipe. J’ai moins joué durant ces deux dernières saisons et, en signant à Charleroi, je savais que le coach me donnerait ma chance. Je veux m’installer dans ma nouvelle équipe, être constant et aider le club à atteindre ses objectifs."

Signer à Charleroi était donc le bon choix ?

"Dans le foot, on pense toujours faire le bon choix. Mais ce n’est qu’après six mois ou un an qu’il faut dresser un bilan. Le club a consenti des efforts importants pour me faire venir. Ça fait plaisir de voir qu’il y a encore des personnes qui croient en moi. Car dans le foot tout va très vite, dans un sens comme dans l’autre ! Je sais que j’ai encore besoin de temps pour être fit à 100 %. Mais le fait de me créer des occasions et d’être dangereux est déjà bon signe, même si je n’ai pas marqué."

Mehdi Bayat a déclaré avoir enfermé son frère dans son bureau pour qu’il finalise votre transfert. Cela vous met donc la pression ?

"Leipzig ne voulait pas me laisser partir sans avoir transféré un joueur qui puisse me remplacer. Cela a donc traîné et j’ai donc essayé de convaincre également le club de me laisser partir. Aujourd’hui, toutes les conditions semblent réunies pour que je puisse me relancer."