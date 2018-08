Tous les résultats du 4e tour de la Coupe de Belgique. Avec notamment la qualification de la Real et de Givry pour le 5e tour





Quévy-Mons – Aubel 2-1

Qualification sans trop de difficultés pour les Montois qui se sont donnés le droit d’aller affronter le FC Malinois le week-end prochain. Si les visiteurs se sont ménagés une belle possibilité avant la pause via Spierts, les hommes de Luigi Nasca ont contrôlé les débats et marqué juste avant le repos sur coup de coin. Reindorf, après avoir touché deux fois la barre, était récompensé de ses efforts à l’heure de jeu. Le but de Nijhof rendait espoir aux visiteurs mais ils ne parvenaient plus à inquiéter De Amicis et sortaient de la coupe avec les honneurs. G. Duf.

Quévy-Mons : De Amicis, Debole, Wantiez, Frise (73e Ciot), Ulens, Lesage, Bastaens, Bah, Ruelle (60e Petteno), Mairesse, Reindorf (71e Gahungu)

Aubel : Stassen, Pesser, Roex, Willem, Smits, Meunier, Mutsinzi (79e Binot), Galère, Mauclet, Spierts (62e Nijhof), Van Melsen (62eVan Hoof)

Arbitre : M. Diskeuve

Avertissements : Mutsinzi, Ruelle, Bah, Willem, Mauclet, Van Hoof

Les buts : 38e Frise (1-0), 59e Reindorf (2-0), 79e Nijhof (2-1)

Hamoir - Alost 1-2

Après une première période très fermée durant laquelle les deux équipes ne prenaient pas trop de risuqes, Les Hamoiriens se voyaient récompensés de leurs initiatives, peu après l’heure de jeu, grâce à une frappe de Lahaque sur un corner en retrait de Timmermans. Les pensionnaires du stade Emile Thisnes restaient bien en place et maîtrisaient les débats mais en fin de partie, les Alostois, par l’entremise de leur buteur De Rock, passaient devant. Un goût de trop peu pour les hommes de Miceli… F.D.

Hamoir : Biersard ; Alaimo (83e La Rocca), Lahaque, Ceyla, ; Timmermans, Lecerf, Legros, Amrous, Adompai (78e Yilmaz) ; Dessart ; Jacquemart.

Alost : Van Gerven ; Geenens, Van Hoevelen, Lievens (81e Mertens), Heymans ; Ponnet, De Koker, De Coninck (67e Makekula), De Neve, Dekuyper (67e Mbaye) ; De Rock.

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Lecerf, Alaimo, Legros, Ceylan, Geenens, Heymans, De Neve, Mertens,

Les buts : 63e Lahaque (1-0) ; 84e & 88e De Rock (1-2)





St Eloois Winkel-Acren-Lessines 1-5

La Real a facilement acquis le droit de poursuivre sa route en Croky Cup. Ce sera samedi prochain à Hoogstraeten.

A la pause, l’affaire était déjà dans le sac grâce à deux caviars de Merchiers (1e et 3ème buts) et une frappe de mule imparable délivrée par Mayele à la faveur d’un coup-franc axial. La rouge justifiée décernée à M. Oumedjeber allait ajouter au désarroi des Flandriens peu dangereux grâce à la bonne gestion défensive des visiteurs.

Un avantage numérique qui servit encore les intérêts de la REAL lors d’une seconde période prestée sur un tempo intéressant malgré le manque total de suspense. M. M.

St Eloois Winkel: Dhoest; M. Oumedjeber, Velghe, Reuse, Dujardin (46e Lambo); Lutun, Rastoll (46e Vanhaeren), Deschilder, Verhooghe ; S. Oumedjeber76e Khiter), Munoz.

Acren-Lessines: Chalon; Mayele, De Coninck, Leyder (68e Ouahouo), Knipping ; Dessart, Merchiers ; Houzé, Garcia (72e Toussaint), Aragon (46e Coulibaly); Dubois.

Arbitre: M. Verstraeten.

Avertissements: Mayele, Lutun, Aragon.

Exclusion : 45e M. Oumedjeber.

Les buts: 9e Aragon (0-1), 28e Mayele (0-2), 41e Houzé (0-3), 59e Dubois (0-4), 64e Coulibaly (0-5), 76e Munoz (1-5).





Dessel – Solières 2-1

Face à une bonne équipe de Dessel, Solières a eu le mérite de revenir à la marque avant de céder dans les ultimes secondes de jeu « alors que nous avions eu les ballons pour faire 1-2 et que nous pouvons sortir la tête de cette coupe où on a bien vu aussi que l'arbitre ne voulait pas aller aux prolongations », soulignait le coach de Solières Philippe Caserini. L. Bj.

Dessel : Kustermans, Smet, Lenaerts, Breugelmans, Vosters, Baeten, Soladio (55e Vansimpsen), Gerits, Tilburg, Janssens, Haagen

Solières : Pire, Ghaddari, Thiaw, Rafiki, Dury (46e Dethier), Bourard, Bouhriss, Cavillot (81e Biersard), Catinus, El Guendi, Tshiala (74e Tremblez)

Arbitre : M. Vandevenne

Avertissements : Thiaw, Bouhriss, Soladio

Les buts : 24e Gerits (1-0), 57e Tshiala (1-1), 95e Vansimpsen (2-1)





Stade Brainois – KRC Gand 1-0

Après l'ouverture du score rapide de Vanhorick qui gagna son duel face à Frans, Gand a dominé la première période territorialement sans pour autant mettre le feu devant le portier brainois.

En deuxième période, le bloc brainois maintenait le cap malgré un arbitrage trop souvent en leur défaveur pour s'offrir ce match de gala face à Tubize la semaine prochaine. N. Dum.

Stade Brainois : Debauque ; De Luca, Mabchour, Duhot, Strypens ; Deliboyraz, Michel, Crauwels, David (65e Nicaise), Cochez (85e Brison), Vanhorick (78e Piret)

Gand : Frans, Vercruysse, De Backer, Waeghe, Davies, Jabar Zada (62e Caryn), Van Wingen, De Bruycker, De Pauw (62e Wymeels), De Langhe (74e Michiels), Bael.

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Duhot, Mabchour, David, Cochez, Michel, Deliboyraz, Nicaise, Davis, De bracker, De backer

Exclusion : 86e Mabchour (2j.)

Le but : 1re Vanhorick (1-0)

Givry - Merelbeke 1-0 (A. P)

Jonathan Schinkus a envoyé son équipe au cinquième tour de la Coupe de Belgique grâce à une magnifique reprise de volée (1-0).

Mais ce succès a été acquis dans la première prolongation d’une rencontre où les deux équipes ne s’étaient pas créées beaucoup d’occasion.

Par contre, une frappe de Remy terminait sa course sur la poteau de De Volder. Un succès mérité qui permettra aux Luxembourgeois d’accueillir Knokke au tour suivant. V. Gof.

Givry : Istace, Hatert (73e Klein), Sylla , Remy, François (78e Berg), Fondaire, Lion, Tchamdjou, Baillet (49e Freid), Chardome, Schinckus.

Merelbeke : De Volder, Van Den Winckel, De Smet (96e Saidy), Zwart, Seynaeve (46e Vandendriessche), Onduro, Van Cauwenberge (61e Van Der Cruyssen), Elaut, Van Der Wit, Bultheel, Van De Voorder.

Arbitre : Q.Malhaise

Avertissements : Sylla, Tchamdjou, Chardome, Freid, Berg, Elaut.

Exclusion : Chardome (2x CJ, 112ème).

Le but : 97e Schinckus (1-0)





Houtvenne - Olympic 0-1

Les joueurs de l’Olympic se sont à nouveau imposés sur le plus petit des écarts samedi soir en Croky Cup à Houtvenne, pensionnaire de D3 Amateurs. Les Carolos, bousculés dans un premier temps, ont fini par se réveiller peu après le quart d’heure en dominant le match de la tête et des épaules. Comme la semaine dernière, l’Olympic a galvaudé pas mal d’occasions avant de se mettre à l’abri via le buteur local, Jordan Henri. S. Fe.

KVC Houtvenne: Pauwels, Van Bauwel (68 e Put), Van Aerschot, Kocak, Boeckx, Van Asten, Vervoort, Wouters, Van Braekel, Diaby, Ven.

Olympic: Moriconi, Durieux, Haidara, Diakhaby, Virgone (23 e Palmeri), Devillé Nendaka (89 e Meo), Giorlando, Seoudi, Bochet, Henri.

Arbitre : M. Lucas.

Avertissements : Put, Van Aerschot, Diaby, Durieux, Devillé.

Exclusion : 90 e Van Asten (2 j.).

Le but : 64e Henri (0-1).





Tous les résultats du 4 e tour

Dessel Sport – Solières 2-1

Westhoek – Audenaerde 2-1

Harelbeke – Hamme 2-1

Lierse-K. – Termien 3-0

Knokke – Spouwen-Mopertingen a.p. 3-2

Albert Quevy-Mons – Aubel 2-1

Hoogstraten – La Louvière-Centre 4-2

Olsa Brakel – Gullegem 1-0

Rupel-Boom – St-Nicolas 0-2

St-Eloois-Winkel – Acren-Lessines 1-5

Cappellen – Temse (tab: 1-3) 3-3

Hamoir – Eendr. Alost 1-2

Houtvenne – Olympic Charleroi 0-1

Duffel – De Kempen 3-1

Châtelet-Far. – Menin (tab: 3-4) 0-0

Nijlen – Geel 0-1

KSK Heist – Patro Maas. (tab: 4-2) 1-1

Stade Brainois – RC Gand 1-0

Givry – Merelbeke a.p. 1-0

Virton – Meux 5-3

RWDM – Renaix 2-0

Deinze – RFC Liège 4-0

Wellen – Izegem-Ingelmunster 0-1

City Pirates – Zepperen-Brustem 2-0





