Fortunes diverses pour les clubs francophones de l'élite du foot amateur, ce samedi.





Châtelet 2 - Geel 0

A la maison, les Loups mettaient les premiers le nez à le fenêtre. Mais cela manquait de précision. Jiyar et Galvez Lopez tentaient leur chance. Geel n'était pas dangereux. A la demi-heure, Manzinga passait à deux doigts de débloquer la situation. Mais il lui manquait dix centimètres pour reprendre un centre de Lamort. A force de pousser, Châtelet trouvait la faille. La frappe de Manzinga était repoussée dans les pieds de Vanderbecq. Le meilleur buteur des Loups en profitait pour donner l'avantage à ses couleurs. Dans la foulée, Gobitaka loupait l'égalisation.

Après la pause, les deux formations poussaient tant et plus pour faire la différence. Geel était plus dangereux. Mais cette domination restait stérile. Par la suite, Lamort et Manzinga manquaient l'occasion de doubler la mise. Il restait vingt minutes à jouer. Les Loups galvaudaient de nombreuses opportunités. Ils devaient tenir ce petit avantage d'un but jusqu'au bout. Dans les arrêts de jeu, Manzinga assurait le succès des siens.

Arbitre : M. Liégeois.

Avertissements : Galvez Lopez, Durieux, Verbeek, Matarrese, Khaida, Martin Suarez.

But : 40e Vanderbecq (1-0), 90e Manzinga (2-0).

Châtelet : Moriconi; Lamort, Defresne (90e Vanhorick), Laurent, Thibaut, Vanderbecq, Sbaa, Durieux (78e Wala Zock), Jyar, Galvez Lopez (72e Khaida); Manzinga.

Geel : Caubergh; Verbeek, Hoebregs, Mataresse, Vanderheiden (78e Lumanza); Gobitaka, Lokando (78e Thijskens), Thuys, Nakhid (30e Merabai); Osah Bernardinho, Martin Suarez.





Dender 0-1 RWDM

Grâce à un pressing relativement haut et à une bonne maîtrise du cuir, le RWDM a largement dominé son adversaire dans le jeu. Cette domination s’est traduite par plusieurs possibilités, à chaque fois contrées par la défense flandrienne. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir Bah recevoir un penalty, très généreusement accordé par l’homme en noir, suite à un débordement côté gauche. Bova le transformait et permettait aux Bruxellois de faire le plus dur.

Le but d’ouverture réveilla les locaux, qui se mirent à jouer dans la partie de terrain molenbeekoise. Sadin dut même sauver les siens d’une magnifique claquette, sur une tête à bout portant (72e). Le portier visiteur relâcha ensuite une frappe lointaine que Cocchiere fut tout proche de pousser dans les filets. Les Bruxellois se firent peur mais empochèrent finalement logiquement les trois unités, face à un adversaire très timoré.



Dender : Gies ; Hias, Vervoort, Buysens, Caignau ; Rowell, Houdret (18e De Bodt), Van Tricht (85e Odimboleko) ; Arénate, M’Barki, Van Vaerenbergh (73e Cocchiere).

RWDM : Sadin ; A. Cabeke, Ruyssen, Celestine, G. Cabeke (89e Amrani); Mabika, Kindermans (90e Binst), Cisse (73e Ndiaye); Bova, Bah, Mbuba.

Arbitre : M. Windels.

Avertissements : Arénate, Rowell, A. Cabeke, M’Barki.

Le but : 62e Bova (0-1, sur pen.)





Virton 0-0 Seraing

Le derby wallon entre Virton et Seraing déboucha sur un score de parité assez équitable. Le "tournant" fut l'occasion échue à Joachim (70e) qui vit le gardien Mignon faire le job de probante façon. On en resta sur ce score de parité. Le bilan de six points sur dix-huit est insuffisant pour des Gaumais copieusement sifflés à la rentrée aux vestiaires. Les Serésiens, eux, firent preuve d'abnégation.

Virton: Moris ; Leers, Devresse, M’Bow, Vumbi (74e Serwy) ; Fadhloun, Lazaar, Cordaro (83e Grain), Laurienté, Lecomte ; Joachim.

Seraing: Mignon ; Sambu Mansoni, Faye, Bonemme, Kilota ; Pierrot, Lahssaini, Cascio, Al Badaoui, Deville (90e Mouhli) ; Faye.

Arbitre : M. Federico.

Avertissements: Lecomte, Kilota, Cascio, Sambu Mansoni, Leers.

Exclusion: 87e Sambu Mansoni (2 j.).