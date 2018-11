Châtelet - Heist 2-0

A la maison, Châtelet trouvait la faille avant le quart d'heure. Castellana lançait parfaitement Lamort. Le centre de ce dernier trouvait Jiyar. Une talonnade magique plus tard, les Loups prenaient les devants. Heist tentait de réagir. Mais cela n'inquiétait pas Moriconi. Les visités s'offraient quelques situations dangereuses. Mais le score n'évoluait pas. En fin de première période, Ventôse tentait sa chance. En vain !



Au retour des vestiaires, les visiteurs poussaient tant et plus pour revenir dans le coup. À l'heure de jeu, Ventôse se retrouvait seul face à Moriconi. Ce dernier sortait le ballon du bout du pied. Vanderbecq, Lamort et Jiyar manquaient de belles occasions. Le dernier quart d'heure était intense. Le portier des Loups devait à nouveau sauver les siens. Après un changement tactique, Czernia mettait Lamort en pointe. Après deux minutes, il doublait la mise et assurait la victoire des siens.



La feuille de match

Châtelet : Moriconi ; Lamort, Castellana, Laurent, Thibaut; Sbaa, Khaida, Durieux (71e Wala Zock), Galvez Lopez (82e Cordaro); Jiyar (77e Vanhorick), Vanderbecq



Heist : Van Aerschot; Tambeur, Webers, Englebert, Verweft; Wijns (46e Oreye), Regnier (71e Alaerts), Engelen, Troonbeeckx; Emhandi (46e Benhamou), Ventôse

Arbitre : M. Dezomberg



Buts : 15e Jiyar (1-0), 79e Lamort (2-0)



Avertissements : Vanderbecq, Benhamou







RWDM - Seraing 2-0

Fort de ses deux victoires consécutives face à Dender et Knokke, le RWDM souhaitait enchaîner avec un troisième succès contre une équipe de Seraing qui restait sur deux partages. Les Molenbeekois ont fait la différence durant le premier acte.

Les Molenbeekois prenaient donc le jeu à leur compte alors que les joueurs de Christophe Grégoire, bien disposés défensivement, tentaient de bloquer les ailes molenbeekoises, en exerçant un pressing haut. Sur une frappe enroulée, Faye passait à quelques centimètres du but d’ouverture. Une petite piqure de rappel pour les Molenbeekois, opposés à la troisième meilleure attaque de la série.

Les joueurs de Drazen Brncic réagissaient et le danger se rapprochait du but de Mignon. Brouckaert isolait Mbuba au petit rectangle mais le gardien intervenait bien, comme il le faisait ensuite sur une frappe de Bova relâchée et sur laquelle Mbuba avait bien suivi.

C’est finalement dans le dernier quart d’heure que le RWDM concrétisait sa domination au marquoir. Sur une phase bien construite, Kindermans isolait Bah dans le grand rectangle dont la frappe dans le plafond ne laissait aucune chance à Mignon. Et juste avant la pause, une belle ouverture de Brouckaert trouvait Bova dont le centre était dévié dans son propre but par Bonemme.

Seraing attendait finalement le dernier quart d’heure pour mettre la pression. Le RWDM sortait difficilement la tête de l’eau mais Sadin veillait au grain pour conserver sa cage inviolée.

La feuille de match

RWDM : Sadin, A. Cabeke, Ruyssen, Celestine, G. Cabeke, Mabika, Kindermans, Brouckaert (78e Cissé), Bah, Bova (92e Timmermans), Mbuba (88e Binst)

Seraing : Mignon, W. Faye, Bonemme, Kilota, Pierrot, Deville (60e Hanrez), Mouhli (89e Admi), Sambu, Al Badaoui, Lahssaini, I. Faye

Arbitre : M. Urbain

Les buts : 38e Bah (1-0), 44e Bonemme csc. (2-0)

Avertissements : A. Cabeke, I. Faye, Mouhli, Lahssaini, G. Cabeke, Kindermans, Ruyssen





Virton - RFC Liège 0-0

Vainqueur de Geel il y a huit jours, Virton en décousait avec Liège, quinzième, pénultième mais invaincu lors des trois derniers matches. Il s’agissait surtout de la "première de David Gevaert au stade Yvan Georges bien rempli (2100 personnes) pour ce derby wallon dominé par les Gaumais buttant sur un adversaire organisé de maîtresse façon. Les occasions franches se comptèrent sur les doigts de la main. Grain eut la possibilité de débloquer la situation (32e). Le gardien Matthys sauva ses couleurs. Lazaar (2x) fit mine de porte le danger contrairement au visiteur Bangoura qui eut la balle de but : le pied de Moris en décida autrement. "Joueur", le RFC Liège fallait tout perdre avec la reprise de la tête de Fadhloun (87e). Matthys eut le réflexe qui s’imposa. Un bon point pour les Liégeois au contraire des Virtonais dont le dernier succès at home remonte déjà au 8… septembre (3-0 contre le RWDM).

La feuille de match

Virton : Moris ; M’Bow, Devresse, Laurienté François ; Fadhloun, Lecomte, Serwy (74e Joachim), Grain (65e Cordaro), Soumaré (57e Lazaar) ; Koré

Liège : Matthys ; Giargiana, Winandts, Vandebon, D’Ostilio ; Niankou (65e Van Den Ackerveken), Terual Diaz (73e Massa), Mariën, Reciputi, Bruggeman (58e Senakuku) ; Bangoura

Arbitre : M. Willems

Avertissements : Devresse, Van Den Ackerveken, Giargiana, Senakuku