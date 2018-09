RFC Liège - Dessel 1-1

Sur un terrain gorgé d'eau, à la limite de la praticabilité, les Campinois ont rapidement imprimé leur rythme. Liège répliquait via le remuant Mariën, mais c'est Vansimpsen qui ouvrait la marque, d'une volée sans pardon. Juste avant la pause, une tète de Teruel était sauvée par le gardien flandrien. A la 65e minute, Liège était proche d'égaliser mais Haagen sauvait à même sa ligne de but. Le but survenait à la 72e minute, Teruel ponctuant un second ballon dans le rectangle.

Malgré une fin de match très animée, le score ne changera pas.

La feuille de match

RFC Liège : Matthys; Giargiana, Winandts, Van Den Ackerveken, D'Ostilio; Mariën (46e Reciputi), Teruel, Ligot (46e Mouchamps), Bruggeman, Massa (69e Roland); Bangoura.

Dessel Sport : Kustermans; Smet, Remen, Haagen, Lenaerts; Gerits (80e Peffer), Baeten (83e Jutten), Janssens, Tilburgs, Breugelmans; Vansimpsen.

Arbitre : M. Boeur.

Avertissement : Tilburgs.

Exclusion : 90e Bruggeman (2 j.)

Les buts : 35e Vansimpsen (0-1), 72e Teruel (1-1).