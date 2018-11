Sport régional Voici tous les résultats en D1 amateurs de ce samedi.

Tessenderlo - RWDM 3-1

Face au leader de D1 amateurs, le RWDM a parfaitement entamé les débats et pour la première fois dans un match du top, l’équipe de Drazen Brncic a pris le jeu à son compte. Les Molenbeekois parvenaient à déjouer le redoutable bloc local et après deux tentatives hors-cadre, Bova faisait trembler la barre transversale et le stade tout entier.

Le RWDM allait alors subir la loi du leader qui ouvrait la marque sur sa première occasion et la doublait sur la seconde, dans la confusion générale. Dans un premier temps, le juge de ligne annulait le but de Deferm mais l’arbitre décidait de ne pas suivre son assistant et accordait le but. Les Molenbeekois perdaient alors totalement pied puisque Celestine (37e) et Cools (45e) étaient exclus avant la pause.

Avec deux hommes en moins, les Molenbeekois avaient le mérite de continuer à se battre. Mbuba redonnait même l’espoir en réduisant la marque alors que Brouckaert frappait la barre. La chance du RWDM était passée, d’autant que Oris plantait le troisième but de ses couleurs.

Tessenderlo: Brughmans, Hulsmans, Spruyt, Christiaens, Vanaken, Battista (85e Convents), Deferm, Moutawakil (90e Reykers), Bouwers (59e Van Aerschot), Stefani, Oris.

RWDM: Sadin, Brouckaert, Cools, Celestine, G. Cabeke, Amrani, Mabika, Kindermans, Bova (53e Cissé), Bah (53e Ndiaye), Mbuba (77e Binst).

Arbitre: M. Timmermans.

Avertissement: Hulsmans.

Exclusions: 40e Celestine, 45e Cools.

Les buts: 26e Vanaken (1-0), 37e Deferm (2-0), 58e Mbuba (2-1), 73e Oris (3-1).

Seraing battu contre le Lierse

RFC Seraing 1 - Lierse Kempenzonen 2

C'est avec une formation décimée par les absences que les Métallos ont abordé cette rencontre. Dans un 3-5-2 inédit, avec Sambu Mansoni repositionné en front de bandière, les locaux ont d'abord subi le pressing adverse, avant que Gueye loupe l'immanquable à la 14ème minute, seul au petit rectangle. Peu après la demi-heure, Pierrot était sanctionné pour une poussée sur Vermeiren dans le rectangle et Buyens convertissait la pénalité. C'est le...sixième penalty sifflé contre les Métallos cette saison. Juste avant la pause, Gueye se rachetait, suite à un excellent travail de Sambu Mansoni et les équipes regagnaient les vestiaires sur un score de parité logique. A l'heure de jeu, Mignon sortait le grand jeu sur une tête de Boulaouali. Le match était équilibré, mais, à la 78ème minute, une frappe de Sols était mal repoussée par Mignon et Buyens concluait de près. Malgré une grosse occasion pour Gueye de la tête, Seraing s'incline par le plus petit écart, après avoir pourtant livré une prestation très intéressante, compte tenu des nombreuses défections. Mais le bilan chiffré des Métallos est désormais de deux points sur douze sur les quatre dernières rencontres.

RFC Seraing : Mignon ; W. Faye, Pierrot, Kilota ; Hanrez, Impagnatiello, Deville (85e Choukri), Al Badaoui, Mouhli (85e Admi) ; Sambu Mansoni, Gueye.

Lierse Kempenzonen : Geens ; D'Onofrio, Van der Veken, Wils, Nelissen ; Boulaouali, Da Silva (71e Kujlaars), Molenberghs (88e Janssen), Buyens, Sols ; Vermeiren (90e Bastiaens).

Arbitre : M. Claes.

Avertissements : Gueye, Mouhli, D'Onofrio.

Les buts : 32e Buyens s. pen. (0-1), 45e Gueye (1-1), 78e Buyens (1-2).