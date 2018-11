Découvrez les résultats de ce samedi soir en D1 Amateurs.

Guère fringuant à domicile depuis le début de saison, Virton avait à coeur de ravir ses supporters et leur offrir un deuxième succès. Le dernier remontait au 8 septembre 3-0 face au RWDM. Contrat rempli. L’entame fut parfaite avec la rapide ouverture du score, sur penalty, de Prudhomme (1-0, 6e). Sur du velours, dominant les débats, les Gaumais pensèrent doubler la mise mais Rausin détourna le puissant envoi de Babit (17e) titularisé pour la première fois. La réplique fut cinglante avec la volée de Schaessens (1-1, 26e).



Boom, loin d’être mort, pensait prendre la direction des opérations : De Looze dévia un long ballon, Angiulli « rattrapa » la sortie manquée de Dupire en le dégageant juste devant la ligne fatidique (34e). La montée au jeu de Cordaro vit Virton passer en 4-4-2 pour la dernière demi-heure. Une faute de De Paepe sur le remplaçant Lazaar vit le referee Denil désigner le point de penalty : Koré transforma la sentence (2-1, 73e). Dans la foulée, Lecomte enfonça le clou (3-1, 77e). Au classement, le partage entre Deinze et Tessenderlo fait les affaires de l’Excelsior Virton qui grignote son retard sur ses rivaux.

VIRTON : Dupire ; Devresse (58e Cordaro), M’Bow, Angiulli ; Fadhloun, Lecomte, François, Prudhomme (77e Fabris), Laurienté ; Babit (63e Lazaar), Koré.

RUPEL/BOOM : Rausin ; De Paepe, Somers, De Maeyer ; Schaessens (82e Siebens), Augustynen, Spaenhoven, Put (75e Doncos), De Looze (87e Wilms) ; Hens, Laureys.

ARBITRE : M. Denil.

AVERTISSEMENTS : Laurienté, Angiulli, Somers.

LES BUTS : 6e sur pen. Prudhomme (1-0), 26e Schaessens (1-1), 73e sur pen. Koré (2-1), 77e Lecomte (3-1).









LIERSE KEMPENZONEN – RWDM: 2-2

Le RWDM prenait l’avantage sur un centre tendu de Bova dégagé par un défenseur lierrois sur … l’arbitre qui, involontairement, permettait à Cisse d’ajuster tranquillement le portier visité. La réaction locale était fulgurante, Buyens trompant Sadin d’un tir placé. Après un essai de Brouckaert sur la barre, Mabika trompait Geens d’un superbe envoi.

Après la pause, malgré la pression locale, les meilleures occasions étaient molenbeekoises avec un envoi de Bova sur la latte, puis un coup franc de ce dernier difficilement repoussé par le gardien local, et un raté de Bah lourd de conséquences puisque, à l’ultime seconde d’interminables arrêts de jeu, le Lierse arrachait un partage flatté.

LIERSE KEMPENZONEN : Geens ; Schops, Wils, Van der Veken, Nelissen (83e Boujouh) ; Buyens, Sols (61e Janssen), Molenberghs, Da Silva (74e Kuylaars); Boulaouali, Vermeiren.

RWDM : Sadin ; A. Cabeke, Ruyssen, Celestine, G. Cabeke ; Mabika, Brouckaert, Bah (83e Amrani), Cisse (89e Binst) ; Bova, Mbuba.

ARBITRE : M. De Cuyper.

AVERTISSEMENTS : Molenberghs, Bah, Vermeiren.

LES BUTS : 25e Cisse (0-1), 27e Buyens (1-1), 45e +2 Mabika (1-2), 90e + 5 Vermeiren (2-2).









Seraing – Heist: 2-2

Les Métallos ont trop souvent pris l’habitude de ne pas répondre présent durant 90 minutes. L’histoire s’est répétée avec des absences défensives durant le premier acte. Pourtant avertis par une première tentative d’Orye, les Sérésiens faisaient preuve de nonchalance dans le chef de W. Faye et de Mignon qui regardaient Troonbeeckx profiter de ces hésitations pour ouvrir la marque. Pas le temps de se remettre la tête à l’endroit qu’un envoi contré permettait à Orye, plus réactif, de doubler la mise. De plus, Dame Malchance ne venait pas au secours des Liégeois, le tir d’Al Badaoui terminant sa course sur le poteau.Alors qu’en effort d’Hanrez était ponctué par Gueye (7e but), les Rouge&Noir s’exposaient aux reconversions offensives visiteuses. Mais Heist, à trois reprises, omettait de faire le break. Finalement, une faute d’Engelen sur Pierrot permettait à Bonemme de convertir le penalty alors que l’on approchait du temps complémentaire. Voilà un point de sauvé, mais tout de même deux nouvelles unités abandonnées au Pairay…: Mignon; Sambu (79e Deville), W. Faye, Bonemme, Kilota; Impatgnatiello (54e I. Faye), Pierrot, Lassaini; Hanrez, Gueye (90e Cokgezen), Al Badaoui.: Van Aarschot; Wijns, Webers, Englebert, Tambeur; Engelen, Regnier, Troonbeeckx (85e Pulcinelli), Janssens (91e Sols), Benhamou, Orye.: M. Dams: Engelen, Englebert: 17e Troonbeeckx (0-1), 24e Orye (0-2), 52e Gueye (1-2), 89e Bonemme sur pen. (2-2)