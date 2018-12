Mauvais samedi soir, pour les clubs francophones de D1 Amateurs...





Quatrième match sans victoire pour le RWDM

Après trois rencontres sans victoire, le RWDM se déplaçait à Dessel avec la ferme intention de mettre fin à la spirale négative actuelle. Les Molenbeekois mettaient directement la pression. Après quelques secondes de jeu, les joueurs de Drazen Brncic tentaient une première incursion mais Binst manquait sa reprise. Ce n’était que partie remise pour l’attaquant qui ouvrait la marque au bout de trois petites minutes de jeu seulement, de quoi conforter le choix de son entraîneur qui lui avait accordé sa confiance en le titularisant en pointe à la place de Mbuba.

Malheureusement, ce départ en fanfare ne sera finalement qu’un feu de paille dans une rencontre où le spectacle est clairement resté au vestiaire. Entre les mauvaises passes des deux côtés et des occasions qui pouvaient se compter sur les doigts d’une main, le RWDM rentrait au vestiaire avec un petit avantage à la pause, qui aurait pu être plus large si le but de Binst à la demi-heure n’avait pas été annulé pour un hors-jeu plutôt logique.

La seconde période sera alors cauchemardesque pour les Molenbeekois qui perdaient Geoffrey Cabeke quelques minutes après la reprise, avant de reculer petit à petit et de laisser filer la rencontre. Vosters rétablissait la parité à l’heure de jeu sur un coup franc direct et puis à huit minutes du terme, sur un corner, Jutten offrait la victoire à ses couleurs puisque la reprise de la tête de Cissé heurtait ensuite la barre, n’empêchant pas une troisième défaite en l’espace de quatre rencontres pour le RWDM.





Dessel - RWDM 2-1

Dessel: Kustermans, Smet, Lenaerts, Breugelmans, Haagen, Jutten (86e Peffer), Gerits, Robin, Soladio, Vosters, Vansimpsen.

RWDM: Sadin, A. Cabeke, Ruyssen, Mabika, G. Cabeke (50e Amrani), Brouckaert, Ndiaye (64e Mbuba), Kindermans, Bah, Bova, Binst (83e Cissé).

Arbitre: M. Dhont.

Avertissements: G. Cabeke, Breugelmans.

Les buts: 3e Binst (0-1), 58e Vosters (1-1), 82e Jutten (2-1).







Seraing – Audenarde 2-3

La mauvaise passe de Seraing se poursuit. Voilà désormais les Métallos de Christophe Grégoire (menacé ?) nantis d’un pauvre 4 sur 21. Au-delà des résultats, le jeu et le brin de réussite ne sont pas présents.



Ainsi, ce samedi, les Sérésiens ont-il subi la loi d’une formation typiquement flandrienne : solide derrière et rapide en reconversion. Ainsi l’axe s’est-il fait surprendre à plusieurs reprises, notamment sur le premier but où Vervaecke a pris la profondeur et profité d’une sortie ratée de Mignon. Les Liégeois ne se montraient dangereux qu’à la 54e minute via un tir, trop léger, de Hanrez.



Les punitions suivaient avec des penaltys concédés par Bonemme et Lahassaini, Vervaecke se chargeant des sanctions. Si Kilota, d’un long centre emmené par le vent, profitait d’une erreur d’appréciation du gardien pour réduire la marque. Malgré l’absence de pressing local, Gueye inscrira le but de l’espoir à cinq minutes du terme… Trop tard !



Seraing : Mignon; Sambu Marsoni, W. Faye, Bonemme, Kilota; Impagnatiello (53eDeville), Lahssaini, Pierrot; Hanrez (64e I. Faye), Gueye, Cascio (71e Al Badaoui).

Audenarde : Dutoit; De Wilde, Van Gyseghem, De Keersmaeker, Wantens; Van Ruyskensvelde, Heirwegh, Martens (78e Deppé), Van Waeyenberghe (70e Sarr), Vervaecke (88e Turcan), Verstraete.

Arbitre : M. Denil

Avertissements : Wantens, Bonemme, Lahssaini, De Keersmaeker

Les buts : 11e Vervaecke (0-1), 57e Vervaecke sur pen. (0-2), 68e Vervaecke sur pen. (0-3), 69e Kilota (1-3), 86e Gueye (2-3)







Désillusion pour Virton

Vainqueur de l’autoritaire leader Tessenderlo il y a huit jours, Virton accueillait Dender avec le souhait de confirmer cette jolie victoire. C’est manqué. De la première période, on ne retiendra pas grand chose à l’exception de l’occasion cinq étoiles manquée par Njo-Léa qui, seul devant Moris, plaça à côté (9e). La deuxième opportunité flandrienne fit mouche. L’ancien virtonais Arenate plaça sa tête sur un corner de M’Barki (0-1 39e).



Coup de froid dans les travées. Obligés de réagir, de montrer un autre visage, les Gaumais laissèrent passer leur chance entre la soixantième et la soixante-huitième minute en vendangeant trois superbes opportunités. Devresse (60e), Koré (66e) et le même Koré (68e) ne cadrèrent pas. La chance était passée. Bousculé, Dender via Houdret (70e), Van Vaerenbergh (71e) et Arenate (72e) sonna la révolte. Cocchiere doubla la mise en reprenant un centre au cordeau de Van Vaerenbergh (0-2, 80e). Première défaite en six rencontres pour l’entraîneur David Gevaert.

Virton - Dender : 0-2

Virton: Moris ; François, Devresse, Angiulli, Lesquoy (66e Babit) ; Fabris (46e Lazaar), Fadhloun, Lecomte, Grain, Soumare (46e Cordaro) ; Koré.

Dender: Gies ; Hias, Nys, Vervoort, Rowell ; M’Barki, Buysens, Houdret, Arenate ; Njo-Lea (66e Van Vaerenbergh), Cocchiere (84e Van Tricht).

Arbitre: M. Chaspierre.

Avertissements: Nys, Vervoort, Hias, François.

Les buts : 39e Arenate (0-1), 80e Cocchiere (0-2).





Tous les résultats et le classement de D1 Amateurs !