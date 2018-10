Une semaine après avoir été balayé dans son stade par Rupel Boom, le RWDM se devait de réagir lors de la réception d’Oudenaarde. Un message reçu 5 sur 5 avec une entame pleine d’envie et de hargne, ce qui avait cruellement manqué une semaine plus tôt. Bah obtenait un penalty au bout de 120 secondes à peine, que convertissait l’inévitable Brouckaert.

Plus vivaces et mobiles, les Molenbeekois multipliaient les combinaisons et les percées offensives, notamment dans le dos de défenseurs visiteurs dépassés. Le deuxième but en était la parfaite illustration avec une ouverture de Cissé pour Mbuba dont le sang-froid lui permettait de doubler la mise.

Très en jambes, Bah surgissait sur un centre de Bova pour tripler la mise de la tête. Pas rassasiés, les Molenbeekois enfonçaient encore le clou avant la pause. Une belle action collective, un centre de Cabeke pour Mbuba qui s’offrait un doublé et bouclait une première période tout simplement parfaite.

Forts de leur avance, les joueurs de Brncic contrôlaient la seconde période, appuyant sur l’accélérateur par moments, comme lorsque la reprise de la tête de Bah heurtait le montant ou que Bova manquait son face à face avec le gardien.

Cette victoire tombe au meilleur moment, avant de retourner à Deinze qui avait balayé le RWDM 6-0 en Coupe.





La feuille du match

RWDM 4 - 0 Audenaerde