TS Tessenderlo – Châtelet-Farciennes 1-0

Tandis que la partie était interrompue dix minutes suite à la blessure de l’arbitre, les Loups étaient bien en place et se montraient beaucoup plus présents que leur adversaire en zone de finition. Ils se créaient quelques belles possibilités dont une fusée de Manzinga qui passait juste au-dessus, et une tête de Sbaa sur la transversale. Juste avant la pause, Castellana perdait le cuir au profit d’Oris qui lançait parfaitement Stefani qui ouvrait le score contre le cours du jeu. Au retour des vestiaires, on assistait à une toute autre physionomie, les Limbourgeois prenant le jeu à leur compte et se montrant plus entreprenants. Il fallait d’ailleurs trois bons arrêts de Moriconi pour permettre aux siens de rester dans le match. De leur côté, les Hennuyers ne parvenaient plus à créer le danger, sauf sur un tir de Lamort, et s’inclinaient après cinq matches sans défaite. C.D.

La feuille de match

TS Tessenderlo : Brugmans ; Spruyt, Vanaken, Christiaens ; Hulsman, Reykers, Jeunen, Stefani (88e Marijn), Battista, Deferm ; Oris

Châtelet-Farciennes : Moriconi; Lamort, Castellana, Laurent, Thibaut; Sbaa, Wala Zock (85e Diako), Jiyar, Durieux (77e Khaida); Galvez Lopez (81e Cordaro), Manzinga

Arbitre : M. De Prins (12e M. Lucas)

Avertissements : Deferm, Battista, Christiaens, Castellana

Le but : 42e Stefani (1-0)





Audenarde - Virton 3-2

Après avoir laissé filer des points à domicile face à Deinze, les Virtonais ont encore gaspillé des unités hier soir. Comme une semaine plus tôt, les ouailles menaient au score avec deux buts d’avance avant de se faire rejoindre, et dépasser cette fois. Lecomte avait en effet ouvert la marque en milieu de première mi-temps. En envoyant le cuire dans ses propres ficelles, De Wilde doublait l’avantage gaumais. On pensait alors le succès acquis pour la troupe gaumaise, c’était sans compter sur le jusqu’auboutisme local. Wantens sonnait la charge après l’heure de jeu et les visités inversaient complètement la tendance en moins de dix minutes. Alors qu’ils pensaient avoir toutes les cartes en mains, les Virtonais rentraient bredouilles de ce long déplacement. Et laissaient, une fois encore, s’envoler des points importants dans la course aux lauriers.

La feuille de match

Audenarde : Dutoit, Van Wayenberghe (83e Boguhe), De Wilde, Van Gyseghem, Wantens, Sarr, Mertens, Van Herreweghe (61e Turcan), D’Hoore, Vervaecke (90e Piers), Verstraete

Virton : Dupire, François, Nadeau, Fall, Vumbi, Fadhloun, Lecomte, Grain (75e Cordaro), Laurienté, Lazaar (61e M’Bow), Lavie (75e Soumaré)

Arbitre : J. Brinckman

Avertissements : François, D’Hoore, Boguhe

Exclusion : 34e Fall

Les buts : 38e Lecomte (0-1), 51e De Wilde csc (0-2), 67e Wantens (1-2), 72e Van Weyenberghe (2-2), 76e Vervaecke (3-2)





Deinze - RWDM 3-0

Pour éviter le cauchemar vécu à la fin du mois d’août en Coupe de Belgique et la débâcle 6-0 face à cette même équipe de Deinze, Drazen Brncic avait opté pour la prudence avec un 3-5-2 qui se transformait rapidement en 5-3-2 en perte de balle.

Les Molenbeekois attendaient logiquement leurs adversaires dans leur moitié de camp pour tenter de repartir en contre. Bien en place, sous les consignes d’un Drazen Brncic omniprésent devant son rectangle, les joueurs du RWDM appliquaient au mieux les consignes. Seulement voilà, face à la domination et la puissance locale, le schéma tactique mis en place ne tenait que 12 minutes, le temps pour Mezine de trouver la faille sur une frappe imparable de l’entrée de la surface.

Contrairement au match de coupe, même s’il souffrait, le RWDM n’était pas dépassé et ne s’écroulait pas après ce premier but. Bova avait la balle d’égalisation au bout du pied mais était gêné avant de frapper. Et puis, sur un long centre venu de la droite, Mertens doublait la mise d’une belle reprise du plat du pied.

Le bloc molenbeekois évoluait plus haut en seconde période. Bova pensait réduire la marque mais Vandenberghe sortait le grand jeu sur un coup franc qui filait dans sa lucarne.

Seulement voilà, si le RWDM a dominé la seconde période et a fait preuve d’abnégation, cela n’a pas suffi pour inverser la tendance, Deinze plantant même un troisième but dans les derniers instants.

La feuille de match

Deinze : Vandenberghe, Goossens, De Greef, Boone, De Smul, Le Postollec, Van Walle, Challouk, Tarfi (68e De Schutter), Mezine (88e Vandecasteele), Mertens (52e Vinck)

RWDM : Sadin, Ruyssen (85e Cools), Vandiepenbeeck, Celestine, A. Cabeke (76e Jonckheere), Cissé (46e Amrani), Mabika, Brouckaert, Bah, Bova, Mbuba

Arbitre : M. Verslycken

Avertissements : Le Postollec, Tarfi, Brouckaert, Vandiepenbeeck

Les buts : 12e Mezine (1-0), 40e Mertens (2-0), 89e Challouk (3-0)

© S. St.



RFC Liège - Rupel-Boom 2-1

Sous les yeux de Guillaume Gillet, invité par la direction liégeoise et qui a donné le coup d'envoi, les Sang et Marine ont de suite trouvé l'ouverture. Un centre parfait de D'Ostilio pour la tête de Bangoura et les filets anversois tremblaient déjà après cinq minutes. Peu avant la demi-heure, une altercation entre Kerstenne et Senakuku avait lieu et le referee renvoyait l'infortuné attaquant, tout à la joie de rejouer après ses blessures à répétition, aux vestiaires. L'ambiance était électrique, les décisions arbitrales suscitant le courroux du public. Liège menait à la pause, notamment grâce à deux gros arrêts de Matthys. Dès la reprise, Reciputi obtenait un penalty, converti par Teruel. Dans la foulée, Spaenhoven décochait une fusée dans le plafond de Kakou. Malgré une grosse pression flandrienne, Liège conservait son avantage et signait sa première victoire de la saison avec un Matthys héroïque.

La feuille de match

RFC Liège : Matthys; Giargiana, Winandts, Vandebon, D'Ostilio; Mouchamps (71e Mariën), Reciputi, Teruel, Bruggeman (79e Ligot), Senakuku, Bangoura (46e Massa)

Rupel-Boom : Houmani; De Maeyer (65e Walen De Keyser), Kerstenne, De Paepe, Spaenhoven; Put, Hens, Laureys (78e Siebens), Augustynen; Damblon (44e De Looze), Schaessens

Arbitre : M. Federico

Avertissements: Kerstenne, Bruggeman, Teruel, D'Ostilio

Exclusions : 26e Senakuku et 87e De Paepe

Les buts : 5e Bangoura (1-0), 47e Teruel s. pen. (2-0). 52e Spaenhoven (2-1)