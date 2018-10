Audenarde - Châtelet-Farciennes 2-2

Privés de Durieux (suspendu), Defresne (rupture tendon d’achille) et Manzinga (déchirure cuisse), Castellana, Wala Zock et Khaida les remplaçaient dans le onze de base par rapport au match de la semaine passée. Au terme d’un premier quart d’heure peu emballant, Verstraete effectuait une superbe volée, Moriconi ne pouvait que repousser dans les pieds de Van Ruyskensvelde qui ouvrait tranquillement le score (1-0). Les Flandriens se montraient régulièrement dangereux par les flancs, et juste avant la demi-heure, Van Waeyenberghe débordait sur la gauche avant de glisser parfaitement en retrait pour l’intenable Verstraete qui ne se faisait pas prier pour doubler l’écart. Guère présents en zone de conclusion, les Loups parvenaient toutefois à réduire la marque via un penalty obtenu par Vanderbecq et transformé par Sbaa.

Après la pause, alors que Moriconi sauvait les meubles à quelques reprises, notamment sur un magnifique coup franc de Wantens, Khaida remettait les deux équipes à égalité contre le cours du jeu, grâce à une reprise acrobatique (2-2). Plus rien à se mettre sous la dent par la suite, si bien que le marquoir n’évoluait plus, Châtelet-Farciennes remportant un point quelque peu inespéré au vu de la physionomie.

La feuille de match

Audenarde : Dutoit ; De Wilde, Van Gyseghem, De Keersmaeker, Wantens ; Heirwegh, Van Ruyskensvelde, Verstraete, Martens, Van Weyenberghe (83e Sarr) ; Vervaecke (76e Turcan).

Châtelet-Farciennes : Moriconi ; Lamort (90e Daiko), Castellana, Laurent, Thibaut ; Wala Zock (65e Afflisio), Sbaa, Khaida, Jiyar (85e Mvulubundu), Galvez Y Lopez ; Vanderbecq.

Arbitre : M. Timmermans.

Les buts : 15e Van Ruyskensvelde (1-0), 28e Verstraete (2-0), 35e Sbaa sur pen. (2-1), 68e Khaida (2-2).

Avertissements : Van Waeyenberghe, Jiyar, Martens, Sarr, Thibaut.





Seraing - RFC Liège 2-2

Près d’un quart de siècle après le dernier derby, en division 1, le Pairay accueillait de nouveau une joute entre Rouge&Noir et Rouge&Bleu, et ce choc a surtout valu pour sa deuxième mi-temps, plus intense et plus rythmée

Les premiers à se montrer concrets étaient les visiteurs…grâce à une main malencontreuse de Pierrot dans son rectangle. Teruel prenait ses responsabilités pour placer ses couleurs aux commandes. Grâce à de nombreuses petites fautes intelligentes, Liège empêchait les troupes de Christophe Grégoire de développer leur jeu fait de passes et de vitesse. Les privant ainsi d’occasion. Liège loupait même le break lorsqu’un tir croisé de Kabeya filait à côté. La fin de mi-temps était par contre mouvementée. Pierrot, malheureux sur l’ouverture du score, surgissait au petit rectangle suite à un corner de Deville remis de la tête par I. Faye. Et Matthys devait encore se distinguer sur une frappe de Deville qui filait sous sa latte.

Le second acte était plus relevé. Avec plus de rythme et d’intensité. Et un scenario qui voyait Seraing prendre l’avance sur une reprise de Bonemme prolongée par Gueye… hors-jeu, à même la ligne. Partie remise. Quelques minutes plus tard, un corner direct de Mouhli, dévié par Reciputi, terminait au fond des buts de Matthys. On pensait les Métallos maîtres de leur sort. C’était sans compter sur une passe tranchante de Niankou, un centre parfait de Giargiana et une erreur de marquage locale qui permettait à Kabeya d’égaliser. Les deux équipes, affichant leur volonté de vaincre, se rendaient ensuite coup pour coup : extérieur poteau pour Teruel et tête de Gueye seul). Sans vainqueur.

En tout cas, de telles ambiances, le Pairay en redemande…

La feuille de match

Seraing : Mignon; W.Faye, Pierrot, Bonemme; Mouhli, Lahssaini, Deville (82e Schenk), Al Badaoui, Kilota; I. Faye, Gueye (82e Hanrez)

RFC Liège : Matthys; Giargiana, Winandts, Vandebon, D’Ostilio; Niankou, Teruel (86e Massa), Reciputi; Kabeya (65e Bruggeman), Mariën, Bangoura (70e Senakuku)

Arbitre : M. Denil

Les buts : 12e Teruel sur pen. (0-1), 43e Pierrot (1-1), 51e Reciputi csc (2-1), 64e Kabeya (2-2)

Avertissements : Pierrot, Al Badaoui; Mariën, Kabeya, Teruel







RWDM - Knokke 3-2

Les Molenbeekois enchaînent avec un deuxième succès consécutif pour la première fois de la saison. S’il occupe la troisième place du classement, le RWDM n’avait encore jamais enchaîné deux victoires de suite dans ce championnat. Après le succès acquis la semaine dernière à Dender, les Molenbeekois comptaient donc sur la venue de Knokke, bon dernier, pour enfin enchaîner deux succès.

Si Bah passait tout près de l’ouverture du score après 120 secondes seulement, c’est bien Knokke qui ouvrait la marque contre le cours du jeu et sur sa première action construite. Pas de quoi perturber les hommes de Drazen Brncic qui maîtrisaient les débats et faisaient le siège du but de Verlinden, le fils de l’ancien emblématique portier du Club de Bruges. Il ne fallait d’ailleurs que 14 minutes à Mbuba pour rétablir la parité en concluant parfaitement une belle action molenbeekoise.

Bova manquait encore un face à face avant la pause alors qu’au retour des vestiaires, Verlinden sortait deux arrêts réflexes sur des tentatives de Mbuba et Brouckaert. Quelques instants plus tard, il était sauvé par sa barre mais Bah avait la bonne idée de suivre pour envoyer le cuir dans le plafond du but.

Bova frappait encore le poteau avant que Binst, à peine monté au jeu, n’assure le succès des Molenbeekois à trois minutes du terme.

La feuille de match

RWDM : Sadin, A. Cabeke, Ruyssen (90e Cools), Celestine, G. Cabeke, Mabika, Kindermans, Brouckaert (82e Binst), Bah, Bova, Mbuba

Knokke : Verlinden, Kameng Djoum, Vanraefelghem, Mestdagh, Buysse, Van De Velde (58e Vanfleteren), Pierre, Savete, De Cuyper (86e Cools), Staelens, Dhondt (64e Van Eyk)

Arbitre : M. Malhaise

Les buts : 14e Dhondt (0-1), 28e Mbuba (1-1), 58e Bah (2-1), 87e Binst (3-1), 90e Van Eyk (3-2)

Avertissements : Mabika, Kindermans, Mbuba, Vanfleteren





Geel - Virton 1-3

Après une semaine agitée suite à l’éviction de Marc Grosjean, les Virtonais semblaient avoir à cœur de relancer la machine dans la bonne direction.

Il ne fallait en effet pas arriver en retard du côté de Geel samedi soir. Il ne fallait en effet que six petites minutes à Joachim pour déjà trouver le chemin des filets. Dans la foulée, François s’aidait du poteau pour doubler l’avantage des visiteurs et mettre la troupe gaumaise sur du velours. Des débuts rêvés pour David Gevaert, le nouveau mentor vert et blanc, en Gaume depuis seulement un peu plus de 24h.

Les Verts laissaient ensuite l’initiative à leurs hôtes. Et si Geel relançait le suspense à la demi-heure du premier acte, il ne fallait qu’une seule accélération aux Virtonais et à Lazaar pour remettre les pendules à l’heure et reprendre deux buts d’avance. Dans une rencontre plaisante, les ouailles de David Gevaert pouvaient gérer la suite de la partie.

Geel ne baissait pas les bras, mais Moris veillait au grain. En face, les Verts de Gaume démontraient toutefois qu’ils en avaient encore sous la pédale si nécessaire. Une frappe de François, déviée par le portier local, terminait notamment sa course sur la transversale. Le score n’évoluait toutefois plus et les Gaumais pouvait à nouveau goûter à une victoire qui les boudait depuis la fin septembre déjà.

La feuille de match

Geel : Caubergh, Nuyts, Matarrese, Van Geet, Lumanza (64e Merabaï), Hoebergs (75e Verlinden), Gobitaka, Thuys, Osah, Lokando, Martin Suarez

Virton : Moris, François, M’Bow, Devresse, Laurienté, Fadhloun, Lecomte, Serwy, Grain, Lazaar, Joachim (70e Koré)

Arbitre : B. De Clercq

Les buts : Joachim (3', 0-1), François (6' 0-2), Bernardinho (29' 1-2), Lazaar (31', 1-3)

Avetissements : Laurienté, Martin Suarez, Devresse