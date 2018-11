Tous les résultats de ce dimanche dans la série





Walhain - Olympic 1-3

Dans l’obligation de gagner, les deux équipes se projetèrent assez rapidement vers l’avant. Résultat, après 25 minutes, le marquoir affichait déjà 1-2. Parfaitement lancé par Seoudi, c’est Luvuezo qui trompa d’abord Espeso Nunez (0-1). Il fut imité trois minutes plus tard par Serme, suite à un coup franc rapidement joué court. Enfin, le centre de Bouchet fut maladroitement dévié par Gille sans ses propres filets (1-2).

Menés, les Walhinois ont ensuite poussé pour arracher une unité. Et vu le nombre de possibilités, ils ne l’auraient certainement pas volée. Mais Kambala prit la défense locale de vitesse et mit fin au suspense (82e) à dix minutes du terme.

La fiche du match

Walhain : Espeso Nunez ; Ragolle, Feugna (90e Javorina), Kabeya, Gille ; Rosy, Mbenti, Tauil ; Roulez (77e De Kimpe), Lufimbu, Serme.

Olympic : Moriconi ; Ngiamba, Haidara, Diakhaby, Palmeri ; Kalincik, Giorlando (90e Bruyère), Seoudi ; Henri, Bochet (82e Nendaka), Luvuezo (75e Kambala).

Arbitre : M. Denil.

Avertissements : Giorlando, Feugna, Kalincik, Rosy.

Les buts : 13e Luvuezo (0-1), 16e Serme (1-1), 25e Gille csc (1-2), 82e Kambala (1-3).





Waremme – La Louvière C. 0-2

Après un quart d’heure équilibré et un penalty non sifflé sur Ribeaucourt, les visiteurs ont pris le match à leur compte, signant trois frappes à distance dangereuses. Après la pause, c’est un corner suivi d’une remise de la tête de Dahmane qui permettait à Felix de libérer les leaders. Ndongala aura la balle d’égalisation au bout de on pied droit, mais c’est Luhaka qui mettra les siens à l’abri de toute mauvaise surprise suite à un essai repoussé de Delbergue.

La fiche du match

Waremme : Bronckart; Olemans (46e Mao), Bernard, Van Hove, Renson; Crotteux, Javaux, De Castris (68e Ndongala); Ribeaucourt, Lafalize, Cossalter.

La Louvière : Cremers; Van Den Kerckhof, Luhaka, Félix, Herzallah; Utshinga, Touré (59e Dahmane), Sampaoli; Delbegue, Bettaieb (77e Cagnina), Dansoko (88e Saidane).

Arbitre : M. Chaspierre

Avertissement : Felix

Les buts : 65e Felix (0-1), 84e Luhaka (0-2).µ





Hamoir - Visé 2-1

Ce match au sommet de la D2 amateur promettait beaucoup mais au final, un but très rapide pour Visé aura modifié la donne. En effet, en s’offrant le scénario parfait après à peine trois minutes de jeu, les hommes de Stéphane Huet ont eu ensuite tout le loisir de contrôler les débats face à une équipe d’Hamoir qui manquait souvent de justesse dans ses choix ou ses derniers gestes. Jusqu’à la 78e minute lorsque sur un centre de Legros, Tchite, à peine monté au jeu, égalisa de la tête . Relancés, les Rats insistaient F.D.

La fiche du match

Hamoir : Biersard ; Alaimo, Farina, Lahaque ; Timmermans, Lecerf (65e Amrous), Legros, Biscotti, Ceylan (46e Adompai) ; Yilmaz (75e Tchite), Jacquemart.

Visé : Jaa ; Lacroix, Audoor (86e Schillings), Debefve, Manfredi ; Bamona, Nezer, Hossay, Vaccaro, Gendebien (82e Said) ; Perseo (79e Alima).

Arbitre : M. Urbain.

Avertissements : Legros, Jacquemart, Biscotti, Manfredi, Vaccaro,

Exclusion: 90e+2 Jaa (2 j.)

Les buts : 3e Gendebien (0-1) ; 78e Tchite (1-1) ; 84e Jacquemart (2-1).





Francs Borains – REAL 2-2

Rapidement aux commandes, le RFB oubliait de tuer le match, ce dont profitait les Acrenois en égalisant sur un contre via Aragon. Après le café, forts brouillons, les Borains parvenaient toutefois à reprendre l’avance grâce à un coup franc de Zorbo. Alors que l’on se dirigeait vers un succès local, Dubois offrait un point inespéré aux siens. C.D.

La fiche du match

Francs Borains : Vandermeulen ; Verstraeten, Leclerc, D. Chaabi (85e Galofaro), Mendy ; Ba, Lai, Kouamé, Zorbo, Dahmani (58e H. Chaabi) ; Petit (77e Renquin).

REAL : Chalon ; Mayele, De Coninck (74e Dubois), Leyder, Knipping ; Garcia Fernandez (60e Coulibaly), Merchiers, Franquin (81e Famo), Houzé, Aragon ; Sakanoko.

Arbitre : M. Lobet.

Avertissements : Garcia Fernandez, Mayele, Leyder, Coulibaly, Sakanoko.

Les buts : 1re Zorbo (1-0), 35e Aragon (1-1), 68e Zorbo (2-1), 88e Dubois (2-2).