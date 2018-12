Dans le même temps, l'Olympic et Hamoir se rendaient coup pour coup.





La Louvière Centre - Walhain: 7-0

La Louvière Centre s'est baladée samedi soir face à une équipe de Walhain bien trop laxiste en début de match et trop faible que pour inquiéter les Loups. Après trois minutes, le ton était donné et les Louviérois auraient pu plus rapidement prendre le large au score en étant plus en réussite.Si on attendait un sursaut du côté walhinois, il n'était que très léger et les alertes visiteuses de Gille, Tauil ou Mbenti n'ont jamais inquiété Cremers. Ce n'est pourtant pas faute de montrer de belles choses techniques mais seulement jusqu'aux abords du grand rectangle. La Louvière boucle un premier tour quasiment parfait avec 13 victoires et deux partages.: Cremers; Herzallah, Touré, Luhaka, Vandenkherkof; Sampaoli (63e Kasri), Utshinga (53e Cagnina), Dansoko, Delbergue, Dahmane, Bettaieb (46e Bettaieb).

Walhain: Espeso (46e Pletinckx), Gille, Javorino, Kabeya, Kuncun; Ragolle, Roulez (46e Serme), Rosy, Tauil, Mbenti, Lufimbu (65e De Kimpe).

Arbitre: M. Simonini.

Avertissements: Toure, Tauil.

Les buts: 2e Bettaieb (1-0), 3e Dahmane (2-0), 25e Delbergue (3-0), 29e Dansoko (4-0), 48e Dahmane (5-0), 64e Dansoko (6-0), 84e Kasri (7-0).









L'Olympic contraint Hamoir au nul

Charleroi- Pour l'Olympic il convenait d'engranger vite quelques unités, pour les Hamoiriens, de confirmer leur excellent classement. D'emblée les visiteurs venaient alerter un Moriconi heureusement attentif . Peu à peu les Dogues locaux prenaient leurs marques mais bien trop timidement que pour réellement inquiéter une phalange visiteuse fort bien en place. Les échanges s'équilibraient toutefois mais sans que le spectacle proposé n'atteigne des sommets, le déchet dans le jeu des uns et des autres étant important, la bonne volonté restant néanmoins de mise. C'est sur un finalement assez logique nul blanc que les deux équipes regagnaient les vestiaires.

On espérait forcément plus de la seconde période et on ne fut pas déçus. Les Hennuyers prenaient l'initiative et se portaient plus souvent dans le camp adverse, à l'instar d'un Henry bien en jambes et qui servait parfaitement Luvuezo à l'heure de jeu. Piqués au vif les Liégeois réagissaient vite et bien et égalisaient 180 secondes plus tard. On gagnait encore en intensité et Seoudi enflammait la maigre assistance en faisant 2-1. Hamoir mettait tout son cœur à l'offensive et Mémé Tchite remettait les équipes dos à dos à dix minutes du terme. Les deux formations chercheront le KO....mais ne le trouveront pas. Nul logique.

Olympic : Moriconi ; Ngiamba, Diakhaby, Haidara, Palmeri ; Kalincik, Séoudi, Gorry, Henry ; Bochet, Luvuezo (70e Kambala).

Hamoir : Biersard ; Alaimo, Farina, Lahaque (80e Ceylan ; Timmermans, Biscotti (78e Yilmaz), Legros, Doneux , Adompai ; Jacquemart (70e Tchité), Dessart.

Arbitre : M. Alexis.

Avertissements : Gorry, Henry, Farina.

Les buts :59e Luvuezo (1-0), 62e Lahaque (1-1), 80e Seoudi (2-1), 82e Tchite (2-2).







Meux – Francs Borains: 2-3

Les Meutis étaient cueillis à froid. Sur le premier corner de la rencontre, après seulement deux minutes de jeu, Mamadou Ba ouvrait le score de la tête (1-0). Les Verts devaient déjà revoir leurs plans.



Dix minutes plus tard, c’est de nouveau sur corner que les filets tremblaient puisque Thibaut Otte égalisait pour Meux (1-1 à la 13e). Les Francs Borains reprenaient l’avantage à la 21e suite à une belle incursion du Hennuyer Leandro Zorbo qui ne loupait pas son face à face avec le portier local (1-2). Au retour des vestiaires, Meux égalisait via la tête de Clément Moors (2-2).



Les visités étaient mieux en place auraient pu prendre l’avantage à l’heure de jeu, mais la frappe de Gauthier Smal était détournée par le bout des doigts de Vandermeulen. Les Francs Borains n’avaient plus droit au chapitre. Pourtant, à dix minutes du terme Zorbo réalisait le doublé pour offrir la victoire aux siens. Encore une défaite, et toujours pas de victoire à domicile pour Meux.



Meux : Paulus ; Eloy, Boreux, Van Hyfte, A. Baudoin ; Smal, G. Baudoin (84e Azzouzi), Otte, Villano (80e Paquet), Renson (75e Saz); Moors.

Francs Borains : Vandermeulen ; Galofaro, Leclercq (85e Bruylandts), Bakala, Verstraeten ; Zorbo, Kouame, Lai, Gomis, Renquin (57e Chaabi) ; Ba.

Arbitre : M. Dezomberg.

Avertissements : Galofaro, Vandermeulen, Renson, Leclercq, Boreux, Saz.

Les buts : 2e Ba (0-1), 13e Otte (1-1), 21e Zorbo, 50e Moors (2-2), 81e Zorbo (2-3).









Ciney-RAAL La Louvière 0-2

En première période, la RAAL avait la possession de balle mais ne parvenait pas à se créer de situation réellement dangereuse devant le but adverse. Ciney avait finalement les plus belles possibilités, dont un poteau de Simon. Les Loups accéléraient le tempo après la pause, et tentaient davantage leur chance sur des frappes, comme Ladrière et Vanhecke le faisaient d’emblée. Combatif, Ciney répondait cependant physiquement à la pression des Hennuyers.



On s’acheminait vers un nul lorsqu’à l’entame des arrêts de jeu, à l’entrée du grand rectangle, Ladrière armait une frappe mise hors de portée du gardien Salmon. Puis à la suite d’un coup franc cinacien où toute l’équipe locale était montée, sur la contre-attaque, un long ballon de Mba heurtait le poteau, mais Ladrière était là pour doubler la mise. La défaite est cruelle pour Ciney, tandis que la RAAL signe là un 10/12.



Ciney : Salmon, K.Sbaa, Martinet, Etienne, Simon, A.Sbaa (72e Gauchet), Bukran (46eNuozzi), Mohimont, Mouthuy (85e Delvaux), Lecomte, Choisez.

RAAL La Louvière : Dewoli, Van Ophalvens, Ladrière, Vanhecke, Roman (59e Zidda), Franco (93e Perreira-Bofomua), Lazitch, Louagé, Francotte, Jonckheere, Debelic (66eMba).

Arbitre : Diskeuve.

Avertissements : Etienne, Choisez, Lazitch, Martinet, Vanhecke.

Buts : 91e Ladrière (0-1), 94e Ladrière (0-2).