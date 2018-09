Olympic - RAAL 1-1

A la maison, l'Olympic voulait relever la tête contre un concurrent pour le top 3. Mais les Dogues vivaient une première période difficile. Les Loups profitaient d'une meilleure organisation. Francotte et Mouton se montraient dangereux. Henri et Seoudi permettaient à l'Olympic de respirer. Mozs c'était trop peu... J. De.

Au retour des vestiaires, les deux clubs s'échangeaient coup pour coup. Mais les Dogues manquaient un dégagement. Zidda debloquait la situation ! Les Carolos ne trouvaient pas la solution. En fin de partie, Some était accroché dans le rectangle. Palmeri égalisait sur penalty, dans les arrêts de jeu.

Olympic : Moriconi; Meo, Diakhaby, Durieux, Kaminiaris (75e Palmeri); Giorlando, Seoudi, Kalincik, Nendaka (68e Boumediane) ; Henri, Some.

RAAL : Dewolf; Van Ophalvens, Samutondo, Jonckheere, Francotte (70e Roman); Vanhecke, Mouton, Ladrière, Louagé; Zidda (65e Wauters), Roulez (80e Franco).

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Meo, Some, Louagé, Henri, Samutondo, Van Ophalvens.

Buts : 58e Zidda (0-1), 90e Palmeri (1-1, sur pen.).









Solières - Hamoir 0-4

Le moins qu’on puisse dire est que Hamoir a dominé cette rencontre de bout en bout avec il est vrai l’exclusion de Bourard alors que le marquoir indiquait déjà 0-2 sur des actions rondement menées. Et comme en début de seconde période, Yilmaz offrait le 0-3 sur un plateau, le reste de la rencontre était cousu de fil blanc. Solières n’est jamais parvenu à vraiment rentrer dans la rencontre si ce n’est par l’une ou l’autre escarmouche. L. B.

Solières : Pire, Bouhriss (36e Messaoudi), Thiaw, Ghaddari, Rafiki, El Guendi, Dethier (46e Biersard), Bourard, Catinus (55e Boutgayout), Tshiala, Cavillot

Hamoir : Biersard, Alaimo, Farina, Lahaque, Ceylan, Amrous, Lecerf (78e Biscotti), Legros, Dessart, Timmermans (62e Adompai), Yilmaz (73e Tshite)

Arbitre: M. Lobet

Avertissement : El Guendi

Exclusion : Bourard (33e)

Buts : 7e Dessart (0-1), 21e Lecerf (0-2), 48e Dessart (0-3), 71e Amrous (0-4)





Tilleur – Francs Borains 1-1

Durant le troisième quart d’heure, les visiteurs ont clairement pris la mesure de leur hôte, se ménageant trois situations de but et provoquant trois cartes liégeoises. C’est pourtant Tilleur qui, sur sa première occasion, va faire mouche. Un centre de Saccio était repris de la tête par Mputu, le dernier arrivé à Buraufosse. Logiquement, les Borains égalisaient via Ba, qui prenait le meilleur sur Crespin. Au nombre d’occasions, les Borains méritaient de retourner avec les trois points… E. T.

Tilleur : Fillieux; Saccio, Zennaro, Stoffels (46e Lapierre), Crespin; Andich, Gerstmans, Falcione, Dheur (53e Mputu), Meunier; Kinif (88e Beaupain)

Francs Borains : Vandermeulen; El Barkaoui, Botoko, Leclercq (24e Ba), Mendy; Zorbo (81e Gomis), Kouame, Lai, Bakala, Bruylandts (68e Chaabi); Petit.

Arbitre : M. Boeur

Avertissements : Crespin, Stoffels, Zennaro, Kinif; Bakala, El Barkaoui

Les buts : 67e Mputu (1-0), 77e Ba (1-1)





Walhain - Acren Lessines 0-0

A sept minutes de la fin, Lufimbu, bien lancé par Tauil, dévissa sa frappe alors qu’il se trouvait en bonne position, dans le rectangle visiteur. La première occasion du match était mal gérée par l’attaquant walhinois, à l’image de la rencontre…très pauvre techniquement.

Walhain et Acren se quittèrent sur un nul blanc et logique. Aucune équipe ne méritait mieux. P. B.

Walhain : Minsart ; Ciza, Feugna, Javorina, Gille ; Rosy, Mbenti, Bamenga, Tauil ; Lufimbu, Serme (68e Roulez).

Acren Lessines : Chalon ; Mayele, De Coninck, Leyder, Knipping ; Merchiers (53e Garcia), Dessart, Toussaint ; Houzé, Coulibaly, Dubois.

Arbitre. M. Alexis.

Avertissements : Toussaint, Tauil, Mayele, Leyder, Gille.

© Brison