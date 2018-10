UR La Louvière Centre - Royal Francs Borains 1-1

Match nul logique entre les deux formations. Dominateurs en première période, les visiteurs se sont heurtés à un Cremers de haut vol et se sont même faits surprendre par Luhaka juste avant la pause. En seconde, les débats s'équilibrent. C'est le moment choisi par Renquin, monté au jeu quelques instants plus tôt, pour lober le gardien des Loups et rétablir l'égalité.

La fiche du match

UR La Louvière Centre : Cremers, Van Den Kerkhof, Luhaka, Felix, Herzallah, Cagnina (77e Lwangi), Utshinga, Delbergue, Bettaieb (60e Touré), Dansoko, Dahmane (80e Mangunza)

Royal Francs Borains : Vandermeulen, El Barkaoui, D. Chaabi, Botoko, Mendy, Bakala (55e Renquin), Gomis (67e Dahmani), Zorbo, Lai, H. Chaabi, Petit (55e Ba)

Arbitre : Mr Urbain

Avertissements : Chaabi, Botoko, Utshinga, Delbergue

Les buts : 42e Luhaka (1-0), 64e Renquin (1-1)





Waremme - Tilleur 2-0

Waremme profite d’un jour sans de Tilleur

Une première période qui aura eu le mérite d’exister pour ses cinq premières et cinq dernières minutes. Waremme rentrant aux vestiaires, contre le sens du jeu, avec un faible avantage grâce à un but de Cossalter. Le seconde période verra une équipe de Waremme mettre beaucoup de cœur à l’ouvrage pour défendre face à une équipe de Tilleur qui ne nous avait pas habitués à autant d’approximation. Le jeune Deflandre assurant les 3 points à la dernière minute.

La fiche du match

Waremme : Bronckart ; Olemans, Bernard, Van Hove, Renson ; De Castris (90e Deflandre), Morhet (80e Mbow), Mao, Lafalize ; Ribeaucourt (75e Ndongala), Cossalter

Tilleur : Fillieux ; Crespin, Zennaro, Lapierre (78e Stoffels) ; Fransquet, Gerstmans, Beaupain (57e Meunier), Falcione, Andich ; Mputu, Kinif (57e Janin)

Arbitre : M. Meys

Exclusion : 82e Andich

Les buts: 42e Cossalter (1-0), 90+3 Deflandre (2-0)





Rebecq - Ciney 4-1

Face à des Cinaciens courageux et présents en première période, Rebecq s’est montré très réaliste, transformant en but ses deux véritables actions du premier acte. La seconde période fut celle de la gestion pour des Rebecquois qui dominaient les débats et accentuaient leur avance.

La fiche du match

Rebecq: Lahaye, Malela (60e Mendez), Leemans, Delsanne, Mucci, Herbecq, Bernier (73e Movoto), Fixelles (55e Di Vita), Figys, Walbrecq, Lorenzon.

Ciney : Aerts, Martinet (37e Etienne), Baudot, Kourouma, Bajraktari, Lecomte, Choisez, Hernandez (66e Nuozzi), Sbaa, Mohimont, Simon (66e Mouthuy).

Arbitre : M. Willems.

Avertissements : Choisez, Simon, Mucci, Mohimont.

Les buts: 25e Figys (1-0), 45e+3 Lorenzon (2-0), 53e Walbrecq (3-0), 88e Nuozzi (3-1), 90e Movoto (4-1).





Walhain - Meux 1-2

Walhin n’aura mené au score que six minutes. Pajaziti, bien lancé par Moors, répondait ainsi au but d’ouverture de Sermé. Le match était relativement ouvert et les possibilités se succédaient, surtout pour les locaux. Pourtant, c’est à nouveau Pajaziti qui surprit Espeso Nunez pour mettre Meux aux commandes.

La seconde période fut nettement moins palpitante. En fin de match, Walhain se procura encore deux possibilités. Mais Kucun propulsa le cuir au-dessus et la reprise de MBenti fut repoussée par Paulus, le gardien namurois.

La fiche du match

Walhain : Espeso Nunez ; Ciza, Feugna, Ragolle, Javorina ; Rosy, Mbenti, Tauil ; Kucun, Bamenga (46e Sefgjini), Serme (46e Weiserbs).

Meux : Paulus ; Otte, Boreux, Dachelet, Eloy ; Renson (59e Baudoin), Palate, Van Hyfte (25e Barbarin), Villano (74e Azzouzi) ; Moors, Pajaziti.

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Moors, Rosy.

Les buts : 13e Serme (1-0), 19e et 42e Pajaziti ( 1-1 et 1-2).





Hamoir - Couvin 2-1

De cette rencontre, on ne retiendra certainement pas la première période qui fut assez soporifique avec juste une occasion pour Pratz qui ne pouvait éviter la sortie de Biersard.

Le début de la seconde période était plus prolifique avec un but de Biscotti suite à un ballon repoussé et qui mettait Hamoir devant. La réplique était immédiate avec Pessleux qui s’en allait battre Biersard pour l’égalisation. Couvin manquait par deux fois de prendre l’avance mais sur un long ballon prolongé par la tête de Dessart, Ceylan donnait l’avance à Hamoir. Et la donne ne changeait pas pour une victoire hamoirienne un peu tirée par les cheveux.

La fiche du match

Hamoir : Biersard, Alaimo, Farina, Ceylan, Timmermans, Lecerf (66e Adompai), Legros, Biscotti (87e Doneux), Amrous (81e Tchite), Dessart, Yilmaz

Couvin : Toubeau, Nsingi, Davrichov, Wackers (77e Servidio), Pessleux, Hallaert (70e Gonel), Van Horick, Charlier, Sirat, Ndikumana, Pratz

Arbitre : M. Rojas

Avertissements : Van Horick, Sirat, Farina, Ndikumana Amrous

Les buts : 53e Biscotti (1-0), 57e Pessleux (1-1), 77e Ceylan (2-1)





Solières – Olympic 2-0

Si l’Olympic a dominé cette partie et s’est créé plusieurs occasions, Pire a effectué deux gros arrêts. Et Solières s’est ménagé une opportunité et Remacle, de la tête, l’a transformée.Le penalty dans les arrêts de jeu est la cerise sur le gâteau.

La fiche du match

Solières : Pire; Dury, Biersard, Thiaw, Rafiki; Benothman, Dethier (82e Cavillot); Dhaeze (76e Catinus), ElGuendi, Bourard; Remacle (89e Tshiala)

Olympic :Tonnet; Ngiamba (31e Bruyère), Diakhaby, Palmeri, Kaminiaris; Kalincik, Gorry; Giorlando (64e Nendaka), Bochet, Henri; Some (76e Kambala)

Arbitre : M. Federico

Avertissements : Rafiki, Cavillot, Remacle; Kambala, Tonnet

Le but : 60e Remacle (1-0), 90e+2 Bourard sur pen. (2-0)