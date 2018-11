Tous les résultats des matches joués en D2 amateurs ce dimanche





Walhain - Ciney 2-1

Une bonne entame de match ! Après vingt minutes de jeu, le marquoir affichait déjà 1-1. Sur un excellent centre de Bajraktari, c’est Simon (3e) qui mit Ciney aux commandes. Une avance de courte durée, puisque Serme profita d’une mésentente dans la défense visiteuse pour tromper calmement Aerts (10e). Les deux buteurs se créèrent encore chacun une occasion, sans la mettre au fond.

Le match perdit ensuite en intensité, jusqu’au quatrième quart d’heure où Roulez et Simon alertèrent les deux gardiens. Walhain prenait, petit à petit, l’ascendant et cette domination se concrétisait à dix minutes du terme. Le coup franc excentré de Rosy n’était touché par personne et terminait sa course dans les filets namurois. Un but qui permettait aux Brabançons wallons de l’emporter pour la première fois de la saison dans leurs installations.

La fiche du match

Walhain : Espeso Nunez ; Ciza, Feugna, Javorina, Gille ; Rosy, Kabeya (63e Bamenga), Mbenti ; De Kimpe (77e Kanangila), Roulez (62e Lufimbu), Serme.

Ciney: Aerts; Martinet, Baudot, Kourouma, Mohimont; Choisez, Lecomte, Nuozzi; A. Sbaa (46e Hernandez), Bajraktari (80e Sidy), Simon.

Arbitre: M. Rozet.

Avertissements: Mbenti, Hernandez, Nuozzi.

Exclusion : 90e Kanangila (2j).

Les buts : 3e Simon (0-1), 10e Serme (1-1), 80e Rosy (2-1).





Solières - Francs Borains 0-2

Première mi-temps engagée et rythmée où la dernière passe faisait défaut. Les seules occasions furent pour Dhaeze pour Solières et pour Renquin du côté des visiteurs. En seconde période, les Francs Borains revenaient avec des intentions qui se concrétisaient par Gomis. Ne lâchant rien, Zorbo doublait logiquement la marque. Victoire méritée pour les troupes d’Huysman.

La fiche du match

Solières : Pire ; Rafiki, Thiaw, Cavillot, Bouhriss ; Bourard, El Gwendi (64e Catinus), Dethier, Dhaeze ; Remacle, Tshiala

Francs Borains : Corbeau ; Galofaro, Chaabi, Botoko, El Barkaoui ; Zorbo, Bakala (84e Kouame), Lai, Renquin (64e Dahmani); Petit (74e Ba), Gomis

Arbitre : M. Krack

Avertissements : Bouhriss, Chaabi, El Gwendi

Les buts : 55e Gomis (0-1), 69e Zorbo (0-2).





Waremme – URSL Visé 1-2

Via une superbe volée, Ribeaucourt avait ouvert la marque. Vaccaro, sur coup franc, avait répliqué. Cependant, Visé s’est créé de multiples occasions avant le repos, monopolisant le ballon ensuite.

Waremme ne conservera pas son bon point, à cause d’un corner repris victorieusement de la tête par Lacroix puis suite à un arrêt déterminant de Jaa devant Ndongala.

La feuille du match

Waremme : Bronckart; Javaux (86e Deflandre), Bernard, Van Hove, Renson; Mao (46e Olemans), Crotteux, De Castris; Ribeaucourt, Lafalize (74e Ndongala), Cossalter.

URSL Visé : Jaa; Lacroix, Oluoch, Debefve, Manfredi; Hossay, Vaccaro, Nezer (74e Gendebien); Bamona, Dethier (62e Peseo), Said (86e Schillings).

Arbitre : M. Rojas

Avertissements : Javaux

Les buts : 6e Ribeaucourt (1-0), 20e Vaccaro (1-1), 85e Lacroix (1-2)