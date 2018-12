Tous les résultats de ce dimanche dans la série





Tilleur - Couvin-Mariembourg 4-1

Après avoir chuté à la RAAL, Tilleur avait l’ambition de se reprendre à domicile face à Couvin-Mariembourg. Et si les événements se voulaient contraires dans un premier temps, avec l’ouverture du score par Pratz, les hommes de Christophe Kinet renversaient méritoirement la situation avant la pause même si les Namurois ne déméritaient pas pour autant en affichant beaucoup de volonté et en se montrant dangereux en contre. Mais quelques minutes après le retour des vestiaires, Falcione, servi par Mputu, tuait tout suspense à la rencontre en plantant un troisième but pour ses couleurs. Ensuite, Tilleur gérait calmement leur avantage sans être vraiment inquiété. F.D.

La fiche du match

Tilleur : Filieux ; Saccio, Zennaro, Crespin (84e Stoffels) ; Gerstmans ; Andich, Beaupain, Falcione, Ben Saïda (70e Fransquet); Mputu, Kinif 79e Janin).

Couvin-M. : Eugène ; Magotteaux (65e Davrichov), Nsingi, Ndikumana ; Vanhorick, Wackers (75e Sias), Charlier, Gonel, Pessieux ; Servidio (55e Meerpoel), Pratz.

Arbitre : M. Dams.

Avertissements :

Les buts : 9e Pratz (0-1) ; 25e Mputu (1-1) ; 40e Kinif (2-1) ; 53e Falcione (3-1) ; 86e Mputu (4-1)





URSL Visé – Durbuy 5-1

Après avoir échappé à un penalty pour une main de Nezer, Visé a concrétisé sa seule occasion de la première période. Idéal pour aborder un second acte où Durbuy a concédé trois buts sur les trois infiltrations mosanes. Sur corner, Bosman atténuait un peu la sévérité des chiffres. Cependant, le dernier mot revenait à Said, sur coup franc.

La fiche du match

URSL Visé : Thomé; Schellings, Oluoch (24e Perséo), Debefve, Audoor; Vaccaro (70e Said), Hossay, Bamona, Nezer, Gendebien; Dethier (80e Karatas).

Durbuy : Wets; Dongala, Vanderlin (66e Tietcheu), Bernard, Bosman; François, Diansangu, Mathieu (77e Jadot), Bury, Tibor; Biatour.

Arbitre : M. Federico

Avertissements : Biatour, Vanderlin, Nezer, François

Les buts : 28e Dethier (1-0), 47e Nezer (2-0), 57e Perseo (3-0) , 67e Gendebien (4-0), 69e Bosman (4-1), 88e Said (5-1).





Solières - Waremme 0-2

La première période de ce derby a été marquée par un seul petit but tombé à la 44ème minute de jeu suite à une tête de Bernard qui devançait la sortie de Pire. Pour le reste, on a assisté à un festival de mauvaises passes et mauvais choix.

En seconde période, Waremme contrôlait bien et en contre, Deflandre doublait la mise sur un excellent service de Mao. Victoire donc d’un Waremme mieux en jambes à l’issue d’un match très pauvre.

La fiche du match

Solières : Pire; Bourard, Thiaw, El Guendi, Rafiki ; Diallo, Messaoudi (69e Dethier), Dury (80e Tremblez), Cavillot, (75e Jadot), Remacle, Tshiala

Waremme : Musick, Javaux, Bernard, Van Hove, Renson; Deflandre (76e De Castris), Mao, Crotteux; Ribeaucourt, Ndongala (82e Lafalize), Cossalter (89e Olemans)

Arbitre : M. Lobet

Avertissements : Thiaw, Deflandre, Javaux

Les buts : 44e Bernard (0-1), 68e Deflandre (0-2)





Real – Rebecq 0-6

Dès la deuxième minute, Rebecq a montré qu’il n’y aurait pas de match entre les Brabançons et la Real. Un premier but de Lorenzon plaçait les hommes de Frédéric Stilmant dans une position confortable. Position que Lorenzon, encore lui, et Oliveira Barroso, accentuaient avant la pause. Le reste de la rencontre, et malgré un changement tactique du côté de la Real, n’allait pas voir les locaux émerger au contraire d’Anthony Lorenzon qui avait les pieds en feu et qui a planté quatre buts à Chalon.

La fiche du match

Real : Chalon; Franquin, De Coninck, Knipping (63e Famo), Aragon; Merchiers, Toussaint; Dijté (46e Georges), Coulibaly, Houzé; Dubois.

Rebecq : Lahaye; Provost (73e Di Vita), Delsanne, Mucci, Malela-Ndanga; Bernier, Herbecq (73e Wallaert), G. Figys; Walbercq, Lorenzon, Oliveira Barroso (61e Chalal).

Arbitre : M. Christien.

Avertissements : Dubois, Provost.

Les buts : 2e Lorenzon (0-1), 22e Lorenzon (0-2), 36e Oliveira Barroso (0-3), 69e Lorenzon (0-4), 71e Lorenzon (0-5), 75e Bernier (0-6).