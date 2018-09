Hamoir - Waremme 2-0

Après une semaine assez agitée, Waremme avait la lourde tâche de se relancer lors d’un déplacement à Hamoir. Si les Hesbignons se montraient bien organisés dès l’entame de la partie, sur un corner, juste avant la pause, un manque de rigueur défensive permettait à Lahaque de tromper Musick sur un deuxième ballon.

Durant le second acte, les Hamoiriens géraient calmement les événements sans être vraiment dangereux mais sans rien concéder non plus à leurs visiteurs. Et en fin, sur un corner de Ribeaucourt, une tête de Van Hove était sauvée sur la ligne par Lahaque et sur le contre Jacquemart ne loupait pas l’occasion de tuer le match. F.D.

La feuille de match

Hamoir : Biersard ; Alaimo, Farina (81e Adompai), Lahaque ; Timmermans, Legros, Biscotti (78e Lecerf), Amrous, Ceylan ; Dessart, Yilmaz (72e Jacquemart).

Waremme : Musick ; Olemans (72e Lafalize), Bernard, Masset, Renson ; Ribeaucourt, Javaux (85e Julin), Mbow (46e Van Hove), Crotteux, Cossalter ; Ngoma.

Arbitre : M. Rojas.

Avertissements : Alaimo, Renson, Van Hove, Lecerf, Crotteux,

Les buts : 44e Lahaque (1-0) ; 87e Jacquemart (2-0)

Francs Borains – Walhain 3-1

Il aura fallu du temps pour qu’elle se dessine mais le RFB a décroché hier sa 3e victoire de la saison, au terme d’un match qu’il s’est rendu compliqué.

Encaissant sur le seule sortie brabançonne de la première mi-temps, les Borains profitaient de l’exclusion précoce de Gile pour s’installer dans le match et faire la différence après la pause. Et c’est le banc qui aura permis de décrocher les trois points dans le dernier quart d’heure. G. Duf.

La feuille de match

Francs Borains : Vandermeulen, El Barkaoui, Botoko, D. Chaabi, Galofaro, Kouame, Lai, Renquin (80e Mendy), Ba, Bruylandts, Zorbo (46e H. Chaabi)

Walhain : Minsart, Ciza, Ragolle, Javorina, Gile, Rosy, Feugna Temou, De Kimpe (55e Lufimbu), Mbenti, Roulez (68e Tauil), Serme (59e Kabeya)

Arbitre : M. Derubeis

Avertissements : Gile, Javorina, Vandermeulen, Serme, Ciza, Ragolle

Exclusion : 37e Gile (2j), 86e Minsart

Les buts : 30e Roulez (0-1), 52e Bruylandts (1-1), 76e H. Chaabi (2-1), 78e Petit (3-1)

Tilleur - Olympic 1-1

Première période assez terne marquée par un engagement complet de tous les acteurs.

Les rares opportunités étant à l’avantage de l’Olympic. Tilleur revient avec de meilleures intentions mais ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque par Seoudi.

Les Métallos réagissent et se créent plusieurs possibilités par Kinif et Meunier. C’est finalement Mputu qui ramènera les deux équipes à égalité.

La feuille de match

TILLEUR : Fillieux ; Ben Saida (50e Fransquet), Crespin, Zennaro, Saccio ; Meunier, Gerstmans, Falcione, Andich ; Mputu, Kinif

OLYMPIC : Moriconi ; Kaminiaris, Diakhaby, Duriux, Palmeri ; Virgone (89e Luvuezo), Seoudi, Bruyère, (82e Janssens) Giorlando (80e Nendaka Tshiunza) ; Gorry, Some Salambo

ARBITRE : M. Lobet

AVERTISSEMENTS : Gorry, Kinif, Some Salambo, Saccio, Mputu, Meunier, Kaminiaris

BUTS : 60e Seoudi (0-1), 78e Mputu (1-1)