Tous les résultats de ce dimance en D2 amateurs





URSL Visé - Olympic Charleroi 4-1

Il ne fallait pas arriver en retard à Visé car on jouait à peine depuis...20 secondes que Bamona prenait tout le monde de vitesse pour ouvrir le score ! Les Dogues étaient k-o et réagissaient timidement. A la 26e minute, l'arbitre sanctionnait un accrochage de Diakhaby sur Debefve dans le rectangle et Said convertissait le penalty. Par la suite, Virgone loupait une belle occasion de réduire la marque. Dès la reprise, Gendebien tuait tout suspense, de près sur un bon centre de Bamona, et puis après une très belle ouverture de Nezer. Les Dogues se consoleront avec le splendide coup franc brossé pleine lucarne de Virgone...Un peu maigre toutefois pour effacer une prestation d'ensemble insuffisante. De son coté, Visé poursuit sur sa lancée.

La feuille du match

URSL Visé : Jaa; Lacroix, Oluoch, Debefve, Manfredi; Bamona, Nezer, Vaccaro (18e Gendebien), Said (68e Alima), Hossay; Perseo (78e Schillings).

Olympic: Moriconi; Palmeri, Durieux, Diakhaby (46e Devillé), Kaminiaris (39e Nendaka); Bochet (63e Luvuezo), Bruyere, Gorry, Henri, Virgone; Some.

Arbitre : M. Winski.

Avertissements : Bruyere, Gorry, Lacroix, Nendaka, Virgone, Palmeri, Henri.

Les buts: 1e Bamona (1-0), 26e Said s. pen. (2-0), 52e Gendebien (3-0), 65e Gendebien (4-0), 77e Virgone (4-1).