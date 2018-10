Aische 3 - Jette 1

A égalité de points au classement, les deux équipes devaient l'emporter pour franchir un cap et accrocher le bon wagon. Et c'est Aische qui a été le premier dangereux. Un coup-franc de Samouti bien botté trouvait la tête de Gaziaux qui ouvrait la marque.

En seconde période, Aische ne fera pas le break, même si un coup-franc de De Ketelaere heurtait la barre. Du coup, I. Ruiz en profitait pour égaliser. Mais le dernier mot revenait au Hesbignon Macali à cinq minutes du terme avant que Gecé ne scelle le score.

La fiche du match

Aische: Prevot; Piret, Fournier, Gaziaux, Michels (69e Salime); Samouti, Bonomini (89e Joannès), De Ketelaere (75e Gecé); Detienne, Delvigne, Macalli.

Jette: Monteiro; T. Ruiz-Cerqueira (72e Karagianis), Bodart, Mbango, Kouyate; Cruz Dos Santos, Nzayadiambu; Queimadelas, Camara, Luz Sampaio (60e Saiti); I. Ruiz-Cerqueira.

Arbitre: M. Diskeuve.

Avertissements: Macalli, Bodart, Karagianis, Gecé.

Les buts: 18e Gaziaux (1-0), 76e I. Ruiz-Cerqueira (1-1), 84e Macalli (2-1), 92e Gecé (3-1).





RJEB - Pays Vert 3-5

Les Binchois seront passés par tous les états d’âme. Après un départ euphorique, ils firent preuve d’un laxisme défensif coupable exploité à satiété par un intenable Mszanecky avant de revenir de revenir dans le coup à l’entame de l’ultime quart d’heure. Le dernier mot revenait cependant aux visiteurs, toujours aussi réalistes.

La fiche du match

RJEB: Bourdon; Porco, Amallah (24e Legat), Baruffi, Tachenion; Centorame, Gondry; Baiardo, Beugnies, Sardo (68e Bathily), Mutombo (58e Gourad).

Pays Vert: Mercier; Thulier, J. Dubois, Pieraert (67e Sa. Leleux), F. Dubois; Sv. Leleux, Hospied; Fiévez, Ramser (59e Vandeville) Eeckhaut (86e Paternostre), Mszanecky.

Arbitre: M. Christien.

Avertissements: Porco, Tachenion.

Les buts: 2e Sardo (1-0), 21e Mszanecky (1-1), 32e Mszanecky (1-2), 47e Mszanecky (1-3), 74e Gourad (2-3), 77e Gourad (3-3), 82e Hospied sur penalty (3-4), 90e+3 Mszanecky (3-5).





Union Namur FLV – Wavre 3-0

Le début de match était assez décousu. Les deux équipes étaient bien organisées défensivement. Les Merles trouvaient néanmoins le chemin des filets à la 22e sur une contre-attaque bien menée et conclue par François de la tête (1-0). La deuxième période repartait sur les mêmes bases avec un pressing haut des Namurois. Les Wavriens, transparents toute la partie, prenaient encore deux buts en fin de rencontre.

La fiche du match

Namur FLV : Aromatorio ; Descontus, Bojovic, Vander Cammen, Toussaint ; Mwemwe, Hellas (78e Boukamir), Gerodez (46e Rosmolen), Kitoko, De Roos ; François (88e Kenmogne).

Wavre : Maricosu ; Concepcion, Diallo, Kamara, Leblois (69e Alcazar); Edras, Neuville (53e Achie), Larotonda, El-Filahi, Guilmot ; Tardio (85e Duhem).

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Edras, Hellas, Diallo, Concepcion.

Les buts : 22e François (1-0), 87e Rosmolen (2-0), 88e Rosmolen (3-0).





Quévy-Mons - Entité Manageoise 3-2

Victoire méritée de Quévy-Mons qui a enfin concrétisé ses occasions après la pause face à des Verriers complètement transparents. Durant les vingt premières minutes, les locaux multipliaient les phases dangereuees et se permettaient même le luxe de louper en penalty. Un coup franc de Garcia Dominguez, une fantastique volée de Lesage et un plat du pied de Debole ont fait la différence. Les buts de Digiugno et Seggour remettaient du suspense, Maffeo touchait même le montant dans les arrêts de jeu.

La fiche du match

Quévy-Mons : De Amicis, Lericque, Wantiez, Huyzentruyt, Ulens (79e Ruelle), Lesage (89e Ciot), Petteno, Garcia Dominguez (84e Mairesse), Debole, Gahungu, Radoncic

Manage : Maffeo, Cuche (68e Arcoly), Gobert, Bailleul, Hoyois, Revercez (72e Digiugno), Masson (46e Novano), Delaby, Scohy, Seggour, Dauby

Arbitre : M. Raci

Avertissements : Bailleul, Wantiez, Cuche, Arcoly

Exclusion: 90e+3 Digiugno

Les buts : 53e Garcia Dominguez (1-0), 60e Lesage (2-0), 65e Debole (3-0), 78e Digiugno (3-1), 90e Seggour (3-2)