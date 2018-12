Tous les résultats de ce dimanche dans la série





RCS Brainois - Ganshoren 1-3

« Tout était écrit », expliquait le coach de Ganshoren et ancien brainois, Michel Delph. Les Bruxellois sont venus bousculer le leader, chez lui ! Et pas de n’importe quelle manière. Les joueurs d’Olivier Suray n’ont pas pu profiter de leurs rares occasions, au contraire des visiteurs, plutôt adroits devant les cages ce dimanche après-midi.

En plus de cela, les joueurs de Braine sont tombés sur une bande de chiens enragés, qui avaient déjà fait mal aux Namurois la semaine passée…

Ganshoren a réellement donné du fil à retordre au premier, qui se savaient pourtant attendus au tournant pour la dernière de l’année.

La fiche du match

RCS Brainois : Clercq, Maeyens, Patureau, Depotbecker (60e Kumba), Schallon (46e Dassy), Bourguignon, Vlaminck, Pête, Mrabet, Plos (83e Vanonckelen), Bilstein.

Ganshoren : De Reymaeker, Detollenaere (90e Ndayibangutse), Berodes, Glouftsis, Van der Vennet, Cortvriendt, Camara (45e Arcangeli), Et-Takny, Kombi (70e Iacona), Nahayo, Hamri.

Arbitre : M. Spillemaekers.

Avertissements : Pête, Maeyens, Mrabet, Hamri, Plos.

Exclusion : 76e Maeyens.

Les buts : 44e Glouftsis (0-1), 48e Arcangeli (0-2), 86e Vanonckelen (1-2), 89e Iacona (1-3).





Manage - Symphorinois 5-0

Victoire manageoise amplement méritée comme l'indique le score. Les Verriers ont bien mieux négocié le terrain, victime des intempéries, se basant aussi sur un trio offensif Seggour- Dauby -Fromont qui a pressé haut et empêché les Chiconniers de passer trop souvent la ligne médiane en première période. Les Montois ont été plus présents offensivement en 2e période mais se sont heurtés sur un bloc manageois qui les a crucufiés en contre. Ils ont aussi manqué de chance (Druart sur la transversale) ou de précision (Petta et Sergeant).



La fiche du match

Manage: Maffeo; Brabant, Ozturk (65e Cuche), Hoyois, Bailleul; Paquot, Scohy, Revercez Seggour (60e Debauque), Dauby, Fromont (75e Masson).

Symphorinois: Bauvois; Druart, Ruggeri (46e Sergeant), Citron, Mabille; Bahenduzi (50e Petta), Sotteau, Kwembeke, Erculisse, Romano, Debus (65e Lecocq).

Arbitre: M. Christien.

Avertissements : Druart, Bailleul.

Les buts: 33e Dauby (1-0), 38e Scohy (2-0), 55e et 70e Fromont (3-0, 4-0), 72e Debauque (5-0).





Pays Vert - Wavre 3-1

Dès la 2e minute et suite à un corner de Quentin Hospied, Joachim Dubois remisait de la tête dans le paquet et trouvait Vandeville qui poussait le ballon au fond du but de Wavre. Une minute plus tard, d’une belle reprise de volée, Quentin Hospied trouvait le montant du portier wavrien. Alors que le Pays-Vert dominait territorialement la rencontre, Wavre héritait d’un pénalty que Tardio convertissait à la 42e. A la 52e, le Pays Vert héritait à son tour d’un pénalty que Ramser transformait. A la 90e Paternostre lançait Ramser qui lobait Uytdenhoef pour porter la marque à 3-1, score final.

La fiche du match

Pays Vert : A.Mercier, Fievez, Thulier (73ème J.Mercier), Eckhaut, Vandeville, Leleux (65ème Paternostre), Pieraert, Mszanecky (60ème Ritière), Ramser, Dubois, Hospied.

Wavre : Uytdenhoef, El-Filahi, Larotonda, Zeroual, Kamara(46ème Goy), Alcazar Jimenez (80e Dacy), Diallo, De Bluts, Massart, Albahtouri, Tardio.

Arbitre : M. Denuit.

Avertissements : Dubois, Leleux, Eckhaut, Goy, Diallo.

Les buts : 2e Vandeville (1-0), 42e sur pen. Tardio (1-1), 52e sur pen. Ramser (2-1), 90e Ramser (3-1).





Léopold - Stade Brainois 1-0

Grâce à cette cinquième victoire consécutive, conjuguée à la défaite de Quevy-Mons, le Léo se retrouve propulsé en quatrième position, ce qui correspond bien davantage aux qualités et au potentiel du groupe de Thierry Blindenbergh.

Son équipe a profité de la venue des Hennuyers pour prendre sa revanche du match aller où elle avait été vaincue sur un penalty malheureux. Le Stade Brainois, en revanche, enregistre une sixième défaite d’affilée, ce qui ne fait évidemment pas ses affaires.

La fiche du match

Léopold FC: Hatefi; Kano, Nicaise, Lokilo, Marino; Labiad, Dano, Serville, Angeli (82e Diop), Aydouni; Sow

Stade Brainois: Debauque; Strypens, Deliboyraz, Crauwels, De Luca (60e Astorino); Desmecht (70e Cochez), Michel, Papassarantis, Nicaise; Brison, Vanhorick (87e Duhot).

Arbitre: M.Hermanns

Avertissements: Crauwels, Serville, Sow, Michel, Lokilo, Aydouni.

Le but: 50e Angeli (1-0).